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بالخطوات.. كيف تتسلم وحدتك في "سكن لكل المصريين" بأكتوبر الجديدة

الإثنين 28/يونيو/2021 - 12:58 م
بوابة الفجر
هدى عبدالرازق
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كشف المهندس وليد عبدالرحمن، نائب رئيس جهاز أكتوبر الجديدة، تفاصيل تسليم 3456 وحدة سكنية ضمن مبادرة "سكن لكل المصريين" بأكتوبر الجديدة، مشيرا إلى أن المواطن عليه احضار أصل عقد الشراء، والبطاقة الشخصية لاستلام الوحدة السكنية.

وأشار "عبدالرحمن"، خلال لقاء خاص عبر فضائية "إكسترا نيوز"، اليوم الإثنين، إلى أن المواطن يقوم بالتوجه إلى المركز التكنولوجي بجهاز المدينة لسداد رسوم المياه والكهرباء والغاز ثم يتوجه لمركز التسليم لتحرير محضر المعاينة والاستلام ثم يتوجه للوحدة السكنية لاستلامها، وإذا كان لديه ملاحظات على الوحدة يتم اتنفيذها فورا.

وأوضح أن مبادرة "سكن لكل المصريين" تأتي ضمن مبادرات صندوق تمويل الإسكان الاجتماعي، معلنا أنه سيتم تسليم 936 وحدة بمساحة 75 متر للوحدة في 30 أغسطس المقبل.

وأكد نائب رئيس جهاز أكتوبر الجديدة، أن مشروع "سكن لكل المصريين" مقسم إلى قطاعات ومزود بكافة الخدمات التي يحتاجها كل مواطن، حيث يوجد في كل قطاع مدرستين ووحدة صحية، وحضانة، ومسجد، وكنيسة.

وأضاف أن مدينة أكتوبر الجديدة بها نحو 75 ألف وحدة سكنية ضمن مشروع "سكن لكل المصريين" بإجمالي استثمارات تصل إلى 12 مليار جنيه، والوحدات مقسمة على أكثر من قطاع بالمدينة.

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