الكشف عن حقيقة اعتزال نجم الأهلي نهاية الموسم الحالي

كشف مصدر داخل الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي ، حقيقة اعتزال وليد سليمان نهاية الموسم الحالي.





وينتهي عقد وليد سليمان مع الأهلي بنهاية الموسم القادم ، صيف 2022.





ونفى المصدر ماتردد خلال الساعات الأخيرة حول وجود رغبة لدى وليد سليمان في الاعتزال نهاية الموسم الجاري ، مؤكدا أن اللاعب الذي يبلغ من العمر 38 عاما يعد من أهم عناصر الفريق خلال الحالية.





ويستعد الأهلي لمواجهة بيراميدز المقرر لها الخميس القادم ضمن منافسات مسابقة الدوري المصري الممتاز.



