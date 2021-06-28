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الكشف عن حقيقة اعتزال نجم الأهلي نهاية الموسم الحالي
الإثنين 28/يونيو/2021 - 01:00 م
أشرف عبد الناصر
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كشف مصدر داخل الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي ، حقيقة اعتزال وليد سليمان نهاية الموسم الحالي.
وينتهي عقد وليد سليمان مع الأهلي بنهاية الموسم القادم ، صيف 2022.
ونفى المصدر ماتردد خلال الساعات الأخيرة حول وجود رغبة لدى وليد سليمان في الاعتزال نهاية الموسم الجاري ، مؤكدا أن اللاعب الذي يبلغ من العمر 38 عاما يعد من أهم عناصر الفريق خلال الحالية.
ويستعد الأهلي لمواجهة بيراميدز المقرر لها الخميس القادم ضمن منافسات مسابقة الدوري المصري الممتاز.
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