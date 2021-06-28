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موعد مباراة إسبانيا ضد كرواتيا في كأس أمم أوروبا

الإثنين 28/يونيو/2021 - 01:01 م
بوابة الفجر
محمد الدمتناوي
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يستعد منتخب إسبانيا لمواجهة نظيره منتخب كرواتيا، مساء اليوم الإثنين، ضمن منافسات دور الستة عشر من عمر بطولة كأس أمم أوروبا.

وتقام مباراة منتخب إسبانيا أمام نظيره منتخب كرواتيا، على أرضية ملعب "باركن ستاديون".

ويلتقي الفائز من تلك المباراة مع الفائز من لقاء فرنسا وسويسرا، والذي سيقام الليلة أيضًا.

ومن المقرر أن تنطلق المباراة في تمام الساعة السادسة مساءً بتوقيت القاهرة، السابعة بتوقيت مكة المكرمة، الثامنة مساءً بتوقيت الإمارات.

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موعد مباراة إسبانيا ضد كرواتيا كأس أمم أوروبا فرنسا وسويسرا

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