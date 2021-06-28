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روسيا تسجل 21650 إصابة جديدة بفيروس كورونا وأكثر من 600 حالة وفاة

الإثنين 28/يونيو/2021 - 01:04 م
روسيا
روسيا
وكالات
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سجلت السلطات الصحية في روسيا، اليوم الاثنين، 21650 إصابة جديدة بفيروس كورونا، و611 حالة وفاة خلال الساعات الـ24 الماضية.

 

وقالت السلطات الصحية الروسية، إن الإصابات الجديدة تتوزع على 85 إقليما روسيا، وتم تسجيل أكبر عدد منها في العاصمة موسكو (7246 إصابة)، تليها المناطق المجاورة لمدينة موسكو (2722)، ثم مدينة بطرسبورغ (1335).

 

وأعلنت السلطات الصحية الروسية، ارتفاع حصيلة الإصابات في روسيا منذ بداية تفشي الوباء إلى 5 ملايين و472941 إصابة، وتعافى من المرض 4 ملايين و969340 شخصا، فيما توفي 133893 شخصا.

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