منها "المتفوقين".. تعرف على أفضل المدارس يمكن الالتحاق بها بعيدا عن الثانوي





بعد ظهور نتيجة الشهادة الإعدادية على مستوى محافظات الجمهورية، بدأ الطلاب وأولياء الأمور في البحث عن أفضل مدارس يمكن الالتحاق بها بعيدًا عن الثانوي العام، إذ تتعدد الخيارات المتاحة أمام الطلاب بعد الانتهاء من الإعدادية، مثل الالتحاق بالثانوية العسكرية، أو المدارس الفنية والفندقية والمدارس التكنولوجية، بالإضافة إلى مدارس المتفوقين والتمريض، ومدارس الإنتاج الحربي والضبعة النووية والذهب والحلي.





ونرصد أفضل مدارس يمكن الالتحاق بها بعيدا عن الثانوية العامة وذلك بنحو:





أفضل مدارس يمكن الالتحاق بها بعيدا عن الثانو العام

وتتنوع بدائل الثانوية العامة على النحو التالي:





مدارس التكنولوجيا التطبيقية

مدارس التكنولوجيا التطبيقية، هي مدارس نموذجية للتعليم الفني، تعمل على تطبيق المعايير الدولية في طرق التدريس والتدريب المتبعة.





وتتضمن الأوراق المطلوبة للتقديم: "صورة شهادة إتمام مرحلة التعليم الأساسي- بيان نجاح معتمد من الإدارة التعليمية التابع لها - صورة شهادة الميلاد - عدد 2 صورة شخصية حديثة للطالب - صورة بطاقة ولي الأمر، تسليمه بمقر المدرسة المراد التقديم إليها - اجتياز الاختبارات التي ستضعها الوزارة في اللغة الإنجليزية واللغة العربية والرياضيات، والمقابلات الشخصية التي ستعقد بمقر كل المدرسة".





ويبلغ عدد المدارس التكنولوجية في مصر 21 مدرسة على مستوى المحافظات وأبرزهم الآتي:





1- مدرسة العربي للتكنولوجيا التطبيقية في تخصصات تركيبات كهربائية، تبريد وتكييف الهواء، تصنيع ميكانيكي.





2- مدرسة الإمام محمد متولي الشعراوي للتكنولوجيا التطبيقية في تخصصات تشطيبات معمارية، تبريد وتكييف الهواء، كهرباء، شبكات صحية، تجارة عمارة.





3- مدرسة التكنولوجيا التطبيقية للميكاترونيات بمدينة بدر في تخصصات ميكاترونيات «كهرباء، إلكترونيات، ميكانيكا».





4- مدرسة الشهيد النقيب أحمد تعلب الفندقية في تخصصات إدارة وتشغيل المطاعم.





5- مدرسة I-Tech School for Applied Technology في تخصص الحاسبات وتكنولوجيا المعلومات.





6- مدرسة إلكترو مصر للتكنولوجيا التطبيقية المتخصصة بمجال الصيانة الكهربائية.





7- مدرسة الإنتاج الحربي للتكنولوجيا التطبيقية بحلوان المتخصصة بمجالات تشغيل الماكينات والتركيبات الميكانيكية والسباكة والمعالجات الحرارية واللحام وتشكيل المعادن والبتروكيماويات والتركيبات الكهربائية والمعدات الكهربائية والإلكترونيات والحاسبات وتبريد وتكييف الهواء ونجارة الأثاث وميكانيكا السيارات.





8- مدرسة الإنتاج الحربي للتكنولوجيا التطبيقية بمدينة السلام والتي تتخصص بمجالات تكنولوجيا الميكانيكا وتكنولوجيا الكهرباء والإلكترونيات.





9- مدرسة الصالحية للتكنولوجيا التطبيقية، بمحافظة الشرقية، المتخصصة بمجال تكنولوجيا الزراعة والري وتكنولوجيا الإنتاج الحيواني والداجني.





10- مدرسة السويدي للتكنولوجيا التطبيقية المتخصصة بمجالي الكهرباء والميكانيكا.





11 - مدرسة إيجيبت جولد للتكنولوجيا التطبيقية المتخصصة بمجال تكنولوجيا صناعة الحلي والمجوهرات.





مدارس المتفوقين للعلوم والتكنولوجيا STEM

ويهدف إنشاء مدارس المتفوقين في مصر، إلى رعاية المتفوقين في العلوم الرياضيات والهندسة والتكنولوجيا والاهتمام بقدراتهم، وتطبيق مناهج وطرق تدريس جديدة تعتمد على المشروعات الاستقصائية والمدخل التكاملي في التدريس.





ويوجد 11 مدرسة بمحافظات «القاهرة، الجيزة، الإسكندرية، الدقهلية، كفرالشيخ، أسيوط، البحر الأحمر، الأقصر، المنوفية، الإسماعيلية، والغربية»، ويشترط للالتحاق بها الآتي:





- ألا يزيد عمر الطالب المتقدم في بداية العام الدراسي عن 18 عامًا.





- أن يكون حاصلًا على شهادة إتمام الدراسة بمرحلة التعليم الأساسي.





- أن يكون الطالب حاصلًا على نسبة 98% من المجموع الكلي، ويشترط حصول الطالب في هذه الحالة على الدرجة النهائية في مادة واحدة على الأقل من 3 مواد هي: «اللغة الإنجليزية، الرياضيات، العلوم»، أو الحصول على نسبة 95% والحصول على الدرجة النهائية في مادتين على الأقل من الـ3 مواد.





مدارس الضبعة النووية

تسعى مدرسة الضبعة النووية، إلى تأهيل الطلاب للعمل كفني بالمفاعل النووي المصري، أو استكمال الدراسة بإحدى كليات الهندسة، أو الالتحاق بإحدى الجامعات التكنولوجية.





ويتشرط للالتحاق بمدارس الضبعة الآتي:





1 - أن يكون الطالب مصري الجنسية.





2 - ألا يزيد عمر الطالب المتقدم في بداية العام الدراسي عن 18 عامًا.





3 - أن يكون حاصلا على شهادة إتمام الدراسة بمرحلة التعليم الأساسي «الإعداداية» دور أول، بمجموع لا يقل عن 250 درجة لجميع المحافظات.





4 - ألا يقل مجموع «الرياضيات واللغة الإنجليزية والعلوم» عن 90%.





5 - يتم قبول الطلاب بالمدرسة الفنية المتقدمة لتكنولوجيا الطاقة النووية طبقًا للأعداد المقرر قبولها سنويًا.





6 - أن يكون الطالب على دراية جيدة باستخدام الحاسب الآلي.





7 - اجتياز الاختبارات المحددة العلمية والطبية وكشف الهيئة والتي تتم بكل شفافية وعدالة.





8 - المدرسة ثانوية فنية للبنين فقط، ومدة الدراسة بها 5 سنوات.





المدارس الفنية لمياه الشرب

وتتواجد مدرسة مياه الشرب والصرف الصحي في 4 محافظات فقط على مستوى الجمهورية ويشترط للالتحاق بها الآتي:





1 - ألا يزيد السن في بداية العام الدراسي عن 18 عامًا.





2 - ألا يقل المجموع عن 250 درجة أو علي حسب ما تحدده المدرسة وتكون الأولوية لأعلى مجموع درجات لكل محافظة على حدة.





3 - اجتياز الطالب المقابلة الشخصية واختبار القدرات.





4 - المستندات المطلوبة: «ملف التقديم، وصورة استمارة النجاح، وأصل شهادة الميلاد، و8 صور شخصية مقاس 4×6، وصورة بطاقة الوالدين، وأصل فاتورة الكهرباء للمنزل، وشهادة طبية «باطنة، ورمد، وعظام» معتمدة ومختومة من مستشفى حكومي».





مدارس الثانوية الفنية للتمريض

1- أن يكون المتقدم لمدارس التمريض ذو جنسية مصرية وحسن السير والسلوك.





2- الحصول على شهادة إتمام الدراسة بمرحلة التعليم الأساسي في نفس عام التقدم مع دراسة اللغة الإنجليزية لغة أولى أو ثانية.





3 - أن يكون القبول وفقا لأعلى المجاميع المقدمة.





4 - أن يكون المتقدم من أبناء نفس المحافظة التي حصل منها على الشهادة الإعدادية.





5 - ألا يقل سن المتقدم عن 15 عامًا ولا يزيد عن 18 عامًا في بداية العام الدراسي.





6 - ألا تكون الطالبة متزوجة.





7 - التعهد بالتفرغ للدراسة بموجب إقرار من الطالب أو الطالبة مصدق عليه من ولي الأمر.





8- ضرورة اجتياز عدة اختبارات، تشمل: الاختبار الشخصي، ويتضمن «قوة الملاحظة - اللباقة في الحديث - سرعة الاستجابة ورد الفعل - مهارات التواصل»، والاختيار الطبي بواسطة القومسيون الطبي بالمحافظة ويشمل «كشف نظر - كشف باطني - اختبار مخدرات»، والاختبار النفسي بواسطة أخصائي أمراض نفسية.



