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موعد مباراة الأهلي وبيراميدز في الدوري المصري الممتاز والقناة الناقلة

الإثنين 28/يونيو/2021 - 02:30 م
الاهلي وبيراميدز
الاهلي وبيراميدز
محمد الدمتناوي
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يستعد الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، لمواجهة نظيره بيراميدز، يوم الخميس المقبل، ضمن منافسات بطولة الدوري المصري الممتاز.

وتقام مباراة الأهلي أمام نظيره بيراميدز، ضمن منافسات الجولة السابعة والعشرين من عمر بطولة الدوري المصري الممتاز.

وتأهل الأهلي لنهائي دوري أبطال إفريقيا، بعد إقصاء نادي الترجي الرياضي التونسي، من الدور نصف النهائي بأربعة أهداف مقابل لا شيء، مجموع لقائي الذهاب والعودة.

ومن المقرر أن تنطلق المباراة في تمام الساعة التاسعة مساءً بتوقيت القاهرة، العاشرة مساءً بتوقيت مكة المكرمة، الحادية عشر مساءً بتوقيت الإمارات.

وتذاع مباراة الأهلي أمام نظيره بيراميدز، عبر قناة أون تايم سبورت، الناقل الحصري لبطولة الدوري المصري.

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نهائي دوري أبطال إفريقيا بيراميدز الاهلي

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