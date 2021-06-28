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رامي جمال لجمهوره:" انتم السبب بعد ربنا في نجاحي"

الإثنين 28/يونيو/2021 - 01:39 م
بوابة الفجر
هبة أحمد
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وجه الفنان رامي جمال رسالة مليئة بالحب لجمهوره باعتبارهم السبب الأساسي لنجاحه، وذلك من خلال حسابه الشخصي على موقع "تويتر".

كتب رامي جمال تغريدة جديدة قال فيها :" أنا بحبكم جداً، ايوة انتم الجمهور اللي بقى سبب بعد ربنا في النجاح والاستمرار والدعم بحبكم بس كده".


وفي سياق آخر، طرح رامي جمال مؤخرًا أغنية "دقيقة واحدة"، وهي من كلمات رفيق نجيب، وألحان ياسر نور، وتوزيع موسيقي وميكساچ وماستر وسام عبد المنعم، وتعد الأغنية الثالثة من ألبومه الجديد المقرر طرحه خلال الفترة المقبلة.

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