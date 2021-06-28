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سامح شكرى يستعرض مع وزير خارجية غينيا القضايا القارية ذات الاهتمام المشترك

الإثنين 28/يونيو/2021 - 01:40 م
بوابة الفجر
مارينا بشارة
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بحث وزير الخارجية‫ سامح شكرى، مع وزير خارجية جمهورية غينيا إبراهيم كابا، سُبل تطوير العلاقات الثنائية، والقضايا القارية ذات الاهتمام المشترك.

وقال المتحدث الرسمى باسم وزارة الخارجية السفير أحمد حافظ- فى تدوينة عبر "تويتر" أن اللقاء يأتى فى إطار زيارة الوزير شكرى الحالية إلى روما، حيث يشارك فى الاجتماع الوزارى للتحالف الدولى ضد تنظيم داعش الإرهابي.

ومن المقرر أن يشارك الوزير شكرى فى الاجتماع المقرر تنظيمه حول سوريا على هامش الاجتماع الوزارى للتحالف؛ للتأكيد على الموقف المصرى الثابت بضرورة التوصل إلى حل سياسى للأزمة السورية طبقًا لقرارات الأمم المتحدة ذات الصلة.

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