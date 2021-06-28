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الحبس سنة مع الشغل لمتهمين في إعادة إجراءات محاكمتهما بأحداث عنف الضاهر

الإثنين 28/يونيو/2021 - 01:41 م
بوابة الفجر
مـروة هيـكل
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قضت اليوم الدائرة الخامسة إرهاب بمحكمة جنايات القاهرة المنعقدة بمجمع المحاكم بطرة، بمعاقبة كل من احمد عشري زكي وزكي عشرى زكي بالحبس لمدة سنة مع الشغل في اعادة إجراءات محاكمتهما في أحداث عنف منطقة الظاهر.


صدر الحكم برئاسة المستشار محمد سعيد الشربينى، وعضوية المستشارين وجدي عبد المنعم والدكتور علي عمارة، وسكرتارية أحمد مصطفى.


كانت قد اصدرت محكمة جنايات القاهرة برئاسة المستشار حسن فريد حكمها في ديسمبر 2016 بمعاقبة 77 متهما بالسجن المشدد 10 سنوات، والسجن 7 سنوات لـ27 متهما وتغريم كل منهم 20 ألف جنيه، في جلسة إعادة محاكمتهم بارتكاب أعمال عنف فى منطقة الظاهر

وأسندت النيابة العامة للمتهمين، ارتكاب جرائم الإنضمام لجماعة أُسست على خلاف القانون، وقتل شخصين عمدا والشروع في قتل 9 آخرين، والتجمهر والبلطجة وإتلاف الممتلكات العامة والخاصة، وحيازة وإحراز ذخائر وأسلحة نارية وبيضاء، وقطع الطريق، وتكدير السلم العام.

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