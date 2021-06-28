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القصة الكاملة لإسناد إدارة مترو الأنفاق لشركة فرنسية.. هل ترتفع أسعار التذاكر؟

الإثنين 28/يونيو/2021 - 01:42 م
بوابة الفجر
أحمد القاسم
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في الساعات الأخيرة، أعلنت وزارة النقل المصرية، تعاقدها مع الشركة الفرنسيةRATP DEV" ‎" لتشغيل وصيانة الخط الثالث لمترو الأنفاق لمدة 15 عاما.

وحسب بيان الوزارة، فالشركة الفرنسية متخصصة في إدارة وتشغيل مترو الأنفاق وتعمل في 13 دولة في أمريكا وأوروبا والشرق الأوسط وأسيا، من خلال أكثر من 100 شركة علاوة على خبرتها الطويلة كمشغل لشبكة النقل في العاصمة باريس والتى تصل إلي 120 عامًا، وتصدرها المرتبة الخامسة عالميًا في هذا المجال، ولذلك تم التعاقد معها فى سبتمبر 2020 لإدارة وتشغيل وصيانة الخط الثالث لمترو الأنفاق (جامعة القاهرة – إمبابة – العباسية - عدلي منصور)‏ ولمدة 15 عاما.

لا تغيير في أسعار التذاكر
وقال الدكتور عصام والى رئيس الهيئة القومية للأنفاق، إن المواطن سيجد خدمة أكثر تميزًا فى الخط الثالث لمترو الأنفاق بعد إسناد إدارته للشركة الفرنسية ولا زيادة فى أسعار التذاكر، مضيفا أن هناك خطة طموحة لرفع كفاءة الخط الأول والثانى لمترو الأنفاق وبصدد شراء 55 قطار للخط الأول وتم شراء 6 قطارات للخط الثانى وبصدد رفع كفاءة وتطوير 23 قطار للخط الأول.

90% من العمالة مصرية
وواصل والى قائلا: إن 95% من العمالة بالخط الثالث للمترو مصرية حتى مع إسناد إدارته للشركة الفرنسية وتم اشتراط أن لا يقل عدد العمالة المصرية عن 90% عند التعاقد مع الشركة الفرنسية، مضيفا أنه خلال سنتين وثلاثة سنوات لن تكون هناك عربة واحدة غير مكيفة فى مترو الأنفاق بالكامل .

 
أهداف التعاقد مع الشركة
وحسب المختصين، فتم توقيع العقد للتخفيف عن الشركة المصرية لإدارة وتشغيل مترو الأنفاق التي تقوم حاليًا بتشغيل كلًا من الخط الأول والثاني، وكذلك الاستفادة من خبرة الشركة الكبيرة في هذا المجال بتشغيل وصيانة أنظمة النقل في 13 دولة.




وستدخل الشركة نظاما جديدا للتشغيل يضمن خفض الخسائر والوصول إلى نقطة تعادل لمصروفات التشغيل والصيانة، وكذلك تحقيق إيرادات مناسبة يتم استغلالها في سد جزء من تكلفة البنية الأساسية للمرفق.

والشركة ستقوم بتأسيس معهد تدريب للعاملين بالمترو، وتوفير جميع قطع الغيار التي يتطلبها الخط الثالث لمترو الأنفاق طول فترة العقد.

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