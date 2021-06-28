Advertisements

الحبس سنة لـ3 متهمين في أحداث الذكرى الثالثة للثورة

الإثنين 28/يونيو/2021 - 01:46 م
بوابة الفجر
مـروة هيـكل
Advertisements

قضت الدائرة الخامسة إرهاب، محكمة جنايات القاهرة المنعقدة بمجمع المحاكم بطرة، بحكمها في إعادة إجراءات محاكمة 3 متهمين في أحداث العنف التي نتج عنها مقتل "سيد وزة " المعروفة إعلاميا بـ " الذكرى الثالثة للثورة".

حيث عاقبت المحكمة كل من عمار محمد ابراهيم وعبد العزيز محمود عبد العزيز ومحسن محمد نجيب بالحبس عاما مع الشغل عما أسند اليهم، وقضت ببراءتهم من تهمة القتل والشروع فيه.

وأمرت المحكمة بوضع المحكوم عليهم تحت مراقبة الشرطة لمدة سنة واحدة.

صدر الحكم برئاسة المستشار محمد السعيد الشربينى وعضوية المستشارين وجدى عبد المنعم والدكتور على عمارة وسعد الدين سرحان وأمانة سر أشرف صلاح وأحمد مصطفى.

وتعود وقائع القضية إلى أحداث العنف التي وقعت العام قبل الماضى بمحيط نقابة الصحفيين فى الذكرى الثالثة لثورة يناير، مما أسفر عن إصابة 25 شخصًا ومقتل 6 آخرين، من بينهم سيد وزة، عضو حركة 6 أبريل.


وكانت النيابة أسندت للمتهمين عددًا من الاتهامات من بينها: القتل والشروع فى القتل والتجمهر واستعراض القوة والتلويح بالعنف والإتلاف العمدى للممتلكات العامة إلى جانب تكدير السلم العام على نحو يخالف القانون.

جدير بالذكر أن محكمة جنايات شمال القاهرة، المنعقدة بمعهد أمناء الشرطة بطره، برئاسة المستشار حسين قنديل، قد قضت فى وقت سابق، بالسجن سنة مع الشغل حضوريا لـ 15 متهما ووضعهم تحت مراقبة الشرطة لمدة عام، والسجن 10 سنوات لـ 212 متهما غيابيا " بقضية أحداث الذكرى الثالثة لثورة يناير، والتى شهدت وقوع أحداث عنف نتج عنها مقتل سيد وزة، عضو حركة 6 إبريل.

أخبار تهمك

"فرجني على فيلم إباحي والناس موقفوش جنبي".. "الفجر" تحاور ضحية التحرش في الهرم: "اتهنت وعايزة حقي" (فيديو وصور)

منذ حوالي 19 ساعة

موعد مباراة الأهلي وكايزر تشيفز في نهائي دوري أبطال إفريقيا

منذ أقل من ساعة

الأهلي يضع الرتوش الأخيرة قبل الإعلان الرسمي عن الصفقة الصيفية الأولى

منذ ساعتين و 55 دقيقة

الزمالك يقرر إنهاء مقاطعة قنوات "أون تايم سبورت"

منذ حوالي 15 ساعة

باريس سان جيرمان يتطلع إلى خطف نجم برشلونة.. طالع التفاصيل

منذ حوالي 7 ساعات

عاجل.. تفاصيل اتصال السيسي الهاتفي برئيس وزراء إسرائيل الجديد

منذ ساعتين و 41 دقيقة

عاجل.. هاني أبوريدة يتدخل لتقديم نهائي دوري أبطال أفريقيا

منذ حوالي 22 ساعة

عاجل- إصابة قوية تضرب مصطفى محمد في مباراة جالطة سراي ودينامو بوخارست

منذ حوالي 21 ساعة

تصريح عاجل من الرئاسة بشأن أزمة سد النهضة

منذ حوالي 14 ساعة

خاص.. عروض مُغرية تنهال على نجم الأهلي عقب تألقه

منذ حوالي 19 ساعة

رسالة كريستيانو لنجم ريال مدريد بعد توديع البرتغال لليورو

منذ ساعتين و 55 دقيقة

موسيماني يستقر على عودة نجم الأهلي

منذ حوالي 6 ساعات

موسيماني يحسم مصير كهربا في الأهلي

منذ أقل من ساعتين

الحكم الأقرب لإدارة نهائي دوري أبطال إفريقيا

منذ حوالي 4 ساعات

عاجل.. حبس مدرب سباحة في "الأهلي" بتهمة قتل صديقه

منذ حوالي 18 ساعة

حقيقة زيادة أسعار تذاكر المترو بعد إسناد إدارة الخط الثالث لشركة فرنسية

منذ حوالي 6 ساعات
Advertisements
نتائج مباريات
Advertisements

تصويت

هل تتوقع استقرار اسعار الدولار خلال الفترة القادمة

هل تتوقع استقرار اسعار الدولار خلال الفترة القادمة

الأكثر قراءة
11:44 ص

عاجل.. تفاصيل اتصال السيسي الهاتفي برئيس وزراء إسرائيل الجديد

"فرجني على فيلم إباحي والناس موقفوش جنبي".. "الفجر" تحاور ضحية التحرش في الهرم: "اتهنت وعايزة حقي" (فيديو وصور)

07:11 م

رسالة كريستيانو لنجم ريال مدريد بعد توديع البرتغال لليورو

11:30 ص

موسيماني يحسم مصير كهربا في الأهلي

12:30 م

الأهلي يضع الرتوش الأخيرة قبل الإعلان الرسمي عن الصفقة الصيفية الأولى

11:30 ص

مقالات وكتاب

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: شيوخ الغبرة والاغتصاب الزوجى

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: ٨ سنوات من عمر الثورة.. تحديات النجاح فى حياة المصريين

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: رجال لكن خونة 2.. أزواج الحسابات الراكدة