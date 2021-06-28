رئيس البرلمان العربي يُهنيء قيادة وشعب جيبوتي بعيد الاستقلال

هنأ صاحب المعالي السيد عادل بن عبد الرحمن العسومي، رئيس البرلمان العربي، فخامة الرئيس إسماعيل عمر جيلة رئيس جمهورية جيبوتي، وحكومة وبرلمان وشعب جيبوتي، وذلك بمناسبة عيد الاستقلال، الذي يتم الاحتفال به في 27 يونيو من كل عام.





وأعرب "العسومي" بهذه المناسبة عن تقدير الشعب العربي لما حققته جمهورية جيبوتي، من إنجازات هامة على طريق التنمية المستدامة، والسير بخطى حثيثة نحو النهضة وتحقيق الرفاهية والعيش الكريم للشعب الجيبوتي.





وأكد رئيس البرلمان العربي أن ذكرى الاستقلال تمثل مناسبة مهمة لتعزيز الوحدة الوطنية وترسيخ الشعور بالانتماء للوطن، سائلاً الله عز وجل لجمهورية جيبوتي ولشعبها العزيز دوام الرفعة والازدهار، ومزيداً من التقدم والرخاء والأمن والأمان، في ظل القيادة الحكيمة لفخامة الرئيس إسماعيل عمر جيلة، رئيس الجمهورية.

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