محمد ياسر لاعب الشمس يحطم رقم قياسي جديد في بطولة الجمهورية للسباحة

حطم محمد ياسر لاعب فريق السباحة بنادي الشمس لمرحلة 15 سنة، الرقم القياسي للمرحلة منذ 2016، خلال مشاركته بطولة الجمهورية، المقامة داخل المدينة الرياضية بالعاصمة الإدارية الجديدة، خلال الفترة من 16 حتى 30 يونيو الجاري، للمراحل السنية 14 سنة مواليد 2007، 15 سنة مواليد 2006.





وتوج اللاعب بالميدالية الذهبية لسباق 50 متر فراشة مرحلة 15 سنة، وتحطيم الرقم القياسي، حيث نجح سباح الشمس في تخطى الـ 50 مترًا في 24.04 ثانية، متخطيًا الرقم المسجل منذ عام 2016 والمقدر بـ 24.30 ثانية، كما حقق محمد ياسر الميدالية الذهبية لـ 50 متر حرة وفراشة، و المركز الخامس 200 متر حرة، والمركز الثامن 100 متر فراشة.









وفي مرحلة 15 سنة، حققت جنى محمد في المركز الرابع 200 متر فراشة، والمركز الثالث منطقة القاهرة سباق 1500 حرة، وجاءت فاطمة محمد في المركز الخامس 50 متر ظهر، وحلت رقية معتز في المركز السابع 200 متر حرة، و المركز الثالث عشر 100 متر فراشة و 50 متر فراشة.





فيما جاء، عمرو محمد إبراهيم في المركز السابع 50 متر ظهر، وحل محمد أحمد في المركز السابع متر100 ظهر، والمركز الثامن في سباق 200 متر فراشة، والمركز الثاني عشر 50 متر ظهر، وحقق محمود محمد المركز التاسع سباق 800 متر حرة، وعبدالرحمن عمرو المركز الثامن 800 متر حرة، والتاسع 100 متر ظهر، وجنى ياسر في المركز الحادي عشر 800 متر حرة، ومحمد مجدي في المركز الخامس عشر 50 متر فراشة.



