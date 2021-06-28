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محمد ياسر لاعب الشمس يحطم رقم قياسي جديد في بطولة الجمهورية للسباحة
الإثنين 28/يونيو/2021 - 01:49 م
الفجر الرياضي
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حطم محمد ياسر لاعب فريق السباحة بنادي الشمس لمرحلة 15 سنة، الرقم القياسي للمرحلة منذ 2016، خلال مشاركته بطولة الجمهورية، المقامة داخل المدينة الرياضية بالعاصمة الإدارية الجديدة، خلال الفترة من 16 حتى 30 يونيو الجاري، للمراحل السنية 14 سنة مواليد 2007، 15 سنة مواليد 2006.
وتوج اللاعب بالميدالية الذهبية لسباق 50 متر فراشة مرحلة 15 سنة، وتحطيم الرقم القياسي، حيث نجح سباح الشمس في تخطى الـ 50 مترًا في 24.04 ثانية، متخطيًا الرقم المسجل منذ عام 2016 والمقدر بـ 24.30 ثانية، كما حقق محمد ياسر الميدالية الذهبية لـ 50 متر حرة وفراشة، و المركز الخامس 200 متر حرة، والمركز الثامن 100 متر فراشة.
وفي مرحلة 15 سنة، حققت جنى محمد في المركز الرابع 200 متر فراشة، والمركز الثالث منطقة القاهرة سباق 1500 حرة، وجاءت فاطمة محمد في المركز الخامس 50 متر ظهر، وحلت رقية معتز في المركز السابع 200 متر حرة، و المركز الثالث عشر 100 متر فراشة و 50 متر فراشة.
فيما جاء، عمرو محمد إبراهيم في المركز السابع 50 متر ظهر، وحل محمد أحمد في المركز السابع متر100 ظهر، والمركز الثامن في سباق 200 متر فراشة، والمركز الثاني عشر 50 متر ظهر، وحقق محمود محمد المركز التاسع سباق 800 متر حرة، وعبدالرحمن عمرو المركز الثامن 800 متر حرة، والتاسع 100 متر ظهر، وجنى ياسر في المركز الحادي عشر 800 متر حرة، ومحمد مجدي في المركز الخامس عشر 50 متر فراشة.
وفي مرحلة 14 سنة، حققت نورا أمجد في المركز الثالث في سباق 100 متر ظهر، والثالث 400 متر حرة، والثامن 100 متر حرة، والثامن 200 متر حرة، فيما حل مروان مدحت المركز الرابع 50 متر حرة، والخامس 50 متر صدر، والسادس 100 متر صدر، والثاني عشر 400 متر متنوع، وجاء مهاب بدر في المركز الخامس 200 متر ظهر، والسابع 400 حرة، وحصدت لوجين إبراهيم المركز الثاني 50 متر ظهر، وحقق محمد طه المركز الخامس 50 متر فراشة.
وجاء عبدالله مصطفى في المركز الرابع 50 متر حرة، والثامن 100 متر حرة، وياسين أكرم المركز السابع 1500 متر حرة، وعمار هيثم المركز الثامن 200 متر ظهر، ومريم عماد جاد المركز الثامن 200 متر ظهر، وسلمى شريف في المركز العاشر 400 متر متنوع، وسما كرم المركز الثاني عشر 50 متر فراشة.
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