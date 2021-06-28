فيليبس تطلق شاشة الكمبيوتر الجديدة بتقنية التباين الذكي وتقليل الضوء الأزرق

شركة إم إم دي (MMD)، المتخصصة في شاشات العرض الكمبيوتري وشريك ترخيص العلامة التجارية لشاشات فيليبس (Philips)، أعلنت اليوم عن إطلاق شاشة الكمبيوتر B Line LCD SmoothTouch الجديدة طراز (162B9T) في الشرق الأوسط. يأتي الطراز الجديد مزودًا بلوحة بحجم 16 بوصة (15.6 بوصة / 39.6 سم)، ودقة 1366 × 768 بكسل، لتقدم شاشة كمبيوتر تفاعلية رائعة. تتميز الشاشة فيليبس 162B9T بأنها أكثر صلابة مقارنة بالشاشات الأخرى بفضل شاشة اللمس المقاومة للماء والغبار. الشاشة مرنة بما يكفي لاستخدامها في أي مكان وتأتي مع حامل مفصلي لتناسب وضعية زاوية الرؤية التي تناسبك. توفر هذه الميزات استخدامًا بسيطًا وبديهيًا عبر التطبيقات وتعزز الإنتاجية بشكل كبير.





تقنية اللمس السلس SmoothTouch

تستخدم شاشة فيليبس 162B9T تقنية اللمس من 10 نقاط لاستجابة سريعة وسلسة. يمكنك الاستفادة بشكل كامل من الإمكانات الجديدة للتطبيقات التي تعمل باللمس وحتى إعادة تشغيل تطبيقاتك القديمة من نوع اللمس بعشرة أصابع أو لعب ألعاب تفاعلية مثيرة مع أصدقائك. يمكنك أيضًا التعاون مع الزملاء بشكل أكثر فاعلية في بيئة العمل أو المدرسة لزيادة إنتاجيتك وكفاءتك.





مقاومة للماء والغبار

من أجل شاشة مثالية للبيئات المختلفة، يجب انت تلبي متطلبات تصنيف IP الدولي لمقاومة الماء والغبار، والشاشة فيليبس 162B9T مصممة لتحمل رذاذ الماء والغبار. تصنيفات الحماية من دخول الماء (IP) المحددة في المعيار الدولي IEC / EN 60529، وتُستخدم لتحديد مستويات فعالية إحكام إغلاق العبوات الكهربائية ضد وصول الأجسام الغريبة والرطوبة إليها وهو ما توفره بشكل عالي الجودة الشاشة فيليبس 162B9T.





تقنية التباين الذكي SmartContrast

SmartContrast إحدى تقنيات فيليبس التي تحلل المحتويات المعروض، وتقوم تلقائيًا بضبط الألوان والتحكم في شدة الإضاءة الخلفية لتحسين التباين ديناميكيًا للحصول على أفضل الصور الرقمية ومقاطع الفيديو أو الألعاب التي يتم فيها عرض الألوان الداكنة. عند تفعيل "الوضع الاقتصادي" Economy mode، يتم ضبط التباين والإضاءة الخلفية بدقة لتسهيل استخدام التطبيقات المكتبية اليومية وتقليل استهلاك الطاقة.





تقنية تقليل الضوء الأزرق LowBlue Mode

أظهرت الدراسات أنه تمامًا مثل الأشعة فوق البنفسجية، يمكن لأشعة الضوء الأزرق ذات الموجة القصيرة من شاشات LED أن تؤثر أيضًا على الرؤية بمرور الوقت ويمكن أن تسبب أضرارا للعين. يستخدم إعداد Philips LowBlue Mode، الذي تم تطويره مع مراعاة الرفاهية الرقمية، تقنية برامج ذكية لتقليل الضوء الأزرق الضار.





حامل ذكي SmartStand

يسمح SmartStand من فيليبس بضبط وضعية الشاشة بشكل مرن. يمكّنك هيكلها من النوع Z مع إمالة سلسة وتعديل الارتفاع وإمكانيات الطي من استخدامها في مختلف الأوضاع المريحة. يمكنك ضبط الحامل في الوضع الرأسي للتحكم باللمس بشكل أفضل، أو إمالته للخلف لتسهيل الرسم أو التعليق. حتى أنه يتيح لك وضع الشاشة بشكل مسطح تقريبًا على الطاولة لبعض التطبيقات إذا لزم الأمر.





HDMI ونقل البيانات عالي السرعة

تحتوي الشاشة على HDMI لإمكانية إدخال واجهة الوسائط المتعددة عالية الوضوح (HDMI). يتيح كبل HDMI نقل الفيديو الرقمي والصوت عالي الجودة عبر كابل واحد من جهاز كمبيوتر أو أي عدد من مصادر AV (بما في ذلك أجهزة الكابل التلفزيونية ومشغلات DVD وأجهزة استقبال الصوت والصورة وكاميرات الفيديو). أيضًا، يمكن للمستخدمين تسهيل الأمر باستخدام وصلة نقل البيانات العالية السرعة USB 3.1.





قالت "كارول آن دياس"، مديرة المبيعات في الشرق الأوسط وإفريقيا في شركة فيليبس: "توفر الشاشة فيليبس 162B9T الجديدة تجربة مستخدم فريدة من نوعها مع شاشة SmoothTouch للاستجابة الطبيعية واللمسية المرنة وتوافقها مع قياسات IP65 لمقاومة الماء والغبار. ونظرا لحرص شركة فيليبس الدائم على صحة المستخدم، فإننا نقدم تقنية LowBlue Mode للحصول على راحة الأعين وتحقيقي إنتاجية أكبر ووضع EasyRead لتجربة تشبه القراءة الورقية".





تتوفر شاشة فيليبس 162B9T من خلال موزعي شركة MMD المعتمدين في منطقة الشرق الأوسط وتأتي الشاشة مع ضمان مدته 3 سنوات.