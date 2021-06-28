في هذا الموعد..وائل كفوري يحيي حفلًا غنائياً في دبي

يستعد المطرب وائل كفوري لاحياء حفًلا غنائيًا كبيًرا بدبي وذلك يوم الجمعه الموافق23 يوليو المقبل ويشاركه الحفل ملحم زين ومحمد خيري





أعلن الفنان وائل كفوري عن ذلك عبر حسابه الشخصي علي موقع تبادل الصور والفيديوهات " إنستجرام"، حيث نشر صورة البوستر الدعائي للحفل وعلق عليه قائلا:" 23/7/2021...احفظوا التاريخ".



والجدير بالذكر أن وائل كفوري قدم مؤخرًا أغنية "كلنا مننجر"، تتر المسلسل اللبناني "داون تاون" الذي انطلق عرضه مؤخرًا عبر إحدى القنوات الفضائية.