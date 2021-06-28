تشكيل كرواتيا المتوقع لمواجهة إسبانيا في كأس أمم أوروبا (يورو 2020)

يواجه منتخب إسبانيا نظيره منتخب كرواتيا، مساء اليوم الإثنين، ضمن منافسات دور الستة عشر من عمر بطولة كأس أمم أوروبا.





وتقام مباراة منتخب إسبانيا أمام نظيره منتخب كرواتيا، على أرضية ملعب "باركن ستاديون".





ويلتقي الفائز من تلك المباراة مع الفائز من لقاء فرنسا وسويسرا، والذي سيقام الليلة أيضًا.





ومن المقرر أن تنطلق المباراة في تمام الساعة السادسة مساءً بتوقيت القاهرة، السابعة بتوقيت مكة المكرمة، الثامنة مساءً بتوقيت الإمارات.





ومن المتوقع أن يكون تشكيل منتخب كرواتيا كالتالي:





حراسة المرمى: ليفاكوفيتش.

خط الدفاع: فرساليكو، فيدا، لوفرين، جفارديول.

خط الوسط: مودريتش، بروزوفيتش، كوفاسيتش.

خط الهجوم: بيتكوفيتش، فلاسيتش، ريبيتش.



