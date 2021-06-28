مصرع شاب بلدغة ثعبان في طوخ

لقي شاب في قرية أجهور الكبرى دائرة مركز شرطة طوخ، مصرعه إثر تعرضه لدغة ثعبان أثناء جلوس الشاب في حقله، وجرى نقل الشاب إلى الوحدة الصحية في القرية، ومنها إلى مستشفى قها المركزي، إلا أنه توفى في الطريق، وتحرر محضر بالواقعة، وقررت النيابة انتداب مفتش الصحة لمناظرة الجثة والتصريح بالدفن عقب ذلك.



تلقى اللواء فخرالدين العربي مدير أمن القليوبية، إخطارا من العميد تامر موسى مأمور مركز شرطة طوخ، يفيد تليقة بلاغًا من الأهالي بوفاة شاب يدعى "إسلام.ح.ع" 28 عاما، إثر لدغة ثعبان في قرية أجهور الكبرى دائرة المركز.



تبين للمقدم محمود إسماعيل رئيس مباحث مركز طوخ أن المتوفي كان في حقله، وأثناء عمله لدغه ثعبان فأسرع الأهالي بحمله في إحدى السيارات لنقلة إلى الوحدة الصحية بالقرية، وتبين أنه لا يوجد مصل بها فأسرعوا به إلى مستشفى قها المركزي ولفظ الشاب أنفاسه في الطريق وتحرر محضر بالواقعة وصرحت النيابة بدفن الجثة.



وتداول مجموعه من شباب القرية عبر مواقع التواصل الاجتماعي "فيس بوك" استغاثة تتطالب بتوفير مصل الثعبان بالوحدة الصحية بعد وفاة شاب بالقرية، وبسبب عدم توافر المصل توفى.



وردت عليهم مديرية الصحة في القليوبية عبر بيان، أكدت فية أن الدكتور خالد عبد الغني وكيل وزارة الصحة يتابع استغاثة مواطني قرية أجهور الكبرى، وأنه يعمل الآن على دراسة المشكلة بالتفصيل، وأنه سيتخذ قرارات قريبا جدا، وأنها ستكون بلا شك في صالح المواطنين.



وأكد البيان أن وكيل وزارة الصحة، أنه يسعى جاهدا لمصلحة المواطنين والحفاظ على حياة المواطنين.