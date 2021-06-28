تُطبق رسميًا الخميس المقبل.. تعرف على الأسعار الجديدة لشرائح الكهرباء؟

أعلنت وزارة الكهرباء الطاقة بدء تطبيق الشرائح الجديدة لأسعار الكهرباء اعتبارا من 1 يوليو الذي يوافق الخميس المقبل ويتم تحصيلها فى فاتورة أغسطس، ضمن خطة رفع الدعم تدريجيا فى يوليو الماضى، التى تستمر حتى يوليو 2025، وجاءت أسعار شرائح الكهرباء على النحو التالي:





1- الشريحة الأولى من صفر إلى 50 كيلو وات ( 48 قرشا بدلا من 38 قرشا)





2- الشريحة الثانية من 51 إلى 100 كيلو وات (58 قرشا بدلا من 48 قرشا)

3- الشريحة الثالثة من صفر حتى 200 كيلو وات (77 قرشا بدلا من 65 قرشا )

4- الشريحة الرابعة من 201 إلى 350 كيلو وات ( 106 قروش بدلا من 96 قرشا)

5- الشريحة الخامسة من 351 إلى 650 كيلو وات ( 128 قرشًا بدلا من 118 قرشا)

6- الشريحة السادسة من صفر الى الف كليو وات ( 128 قرشا بدلا من 118 قرشا)

7- الشريحة السابعة من صفر لأكثر من 1000 (145 قرشا)



