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تُطبق رسميًا الخميس المقبل.. تعرف على الأسعار الجديدة لشرائح الكهرباء؟

الإثنين 28/يونيو/2021 - 01:56 م
بوابة الفجر
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أعلنت وزارة الكهرباء الطاقة بدء تطبيق الشرائح الجديدة لأسعار الكهرباء اعتبارا من 1 يوليو الذي يوافق الخميس المقبل ويتم تحصيلها فى فاتورة أغسطس، ضمن خطة رفع الدعم تدريجيا فى يوليو الماضى، التى تستمر حتى يوليو 2025، وجاءت أسعار شرائح الكهرباء على النحو التالي:

1-  الشريحة الأولى من صفر إلى 50 كيلو وات ( 48 قرشا بدلا من 38 قرشا)

2- الشريحة الثانية  من 51 إلى  100 كيلو وات (58 قرشا بدلا من 48 قرشا)
 
3- الشريحة الثالثة من صفر حتى 200 كيلو وات (77 قرشا بدلا من 65 قرشا )
 
4- الشريحة الرابعة من 201 إلى 350 كيلو وات (  106 قروش بدلا من 96 قرشا)
 
5- الشريحة الخامسة من 351 إلى 650 كيلو وات (   128 قرشًا بدلا من 118 قرشا)
 
6- الشريحة السادسة من صفر الى الف  كليو وات  ( 128 قرشا بدلا من 118 قرشا)
 
7- الشريحة السابعة من صفر لأكثر من 1000 (145 قرشا)
 

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