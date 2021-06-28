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نائب بالشيوخ: 30 يونيو تاريخ استعادة الهوية المصرية والتخلص من كابوس تاريخي

الإثنين 28/يونيو/2021 - 02:07 م
بوابة الفجر
عبداللطيف هيبة
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هنأ المهندس حازم الجندي، عضو مجلس الشيوخ، الشعب المصري بحلول الذكرى الثامنة لثورة 30 يونيو المجيدة، قائلًا: "تمثل الثورة حالة خاصة لدى المصريين لما تحقق فيها من انتصارات على كافة الأصعدة، وبداية الطريق لتحقيق الإنجازات، والتي أهمها عزل جماعة الإخوان الإرهابية؛ ففي هذا اليوم انتفض فيه الجميع لحماية الوطن واستعادته من يد جماعة الإخوان الإرهابية التى خططت ودبرت ونفذت ومولت كل ما يضر بمصر وشعبها".


وقال الجندي في بيان له، اليوم، أن تاريخ 30 يونيو هو تاريخ استعادة الهوية المصرية وتاريخ للخلاص من كابوس تاريخي كاد يعصف بالدولة المصرية، مؤكدًا أن ذكرى ثورة 30 يونيو ستظل رمزًا لصمود وإرادة المصريين، مشيرًا إلى أنها تجسيد حقيقي للثورة الشعبية شارك فيها جميع أفراد الشعب في محاولة لإنقاذ الدولة من مصير مجهول على يد الجماعة الإرهابية؛ وأن ما حدث بعد ثورة 30 يونيو كان التحدي الأكبر بعد حالة الفوضى التي تعرضت لها مصر من تهديدات إرهابية وتخريب وانعدام الأمن والاستقرار.


وتابع عضو مجلس الشيوخ، قائلًا:" الثورة انتفاضة في مواجه الإرهاب الغاشم، ولولا تدخل الرئيس عبد الفتاح السيسي، وتحمله للمسؤولية الوطنية الكبيرة في هذا التوقيت الحرج؛ والتصدي للجماعة الإرهابية التي عاثت في الأرض فسادًا منذ أن ثارعليها الشعب المصري بعد عام أسود تحت وطأة حكمهم".


وأشاد الجندي، بدور القوات المسلحة في اتخاذ الموقف الحاسم، والدور الإيجابي المهم في دعم ثورة الشعب في 30 يونيو2013،وكانت دائما على العهد في الانحياز للشعب المصري، واستبسلت في التصدي لكافة الأعمال التخريبية والعمليات الإرهابية التي ارتفعت وتيرتها عقب أحداث الثورة على كافة الأصعدة وكان الهدف منها تدمير الدولة المصرية، إلا أن شجاعة الرئيس السيسي ودور الجيش والتلاحم الوطني مكنت مصر من تخطي هذه المرحلة الصعبة.


واختتم عضو مجلس الشيوخ، قائلًا: " في الذكرى الثامنة لثورة 30 يونيو، نحتفل بانتصار الشعب الذي استطاع بإرادة وعزيمة وطنية تبديد الظلام الدامس وتحطيم مخططات محو الهوية ومواجهة العمليات الإرهابية بقوة وإرادة لحماية الوطن".

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