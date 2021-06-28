موعد مباراة الزمالك أمام مصر المقاصة في الدوري المصري

يستعد نادي الزمالك لمواجهة نظيره مصر المقاصة مساء اليوم الاثنين في إطار منافسات الجولة السابعة والعشرين من بطولة الدوري المصري الممتاز.









وستقام مباراة الزمالك أمام مصر المقاصة ضمن إطار منافسات الجولة السابعة والعشرين من بطولة الدوري المصري الممتاز، في تمام الساعة السابعة من مساء اليوم الإثنين.









جديربالذكر أن الزمالك يتصدر ترتيب بطولة الدوري المصري الممتاز لكرة القدم، برصيد 58 نفطة من 26 جولة خاضها الفارس الأبيض بالمسابقة المحلية هذا الموسم.









وحقق الزمالك حقق فوز كبير خلال الجولة الماضية من مسابقة الدوري المصري الممتاز، على فريق أسوان بثلاثية نظيفة.



