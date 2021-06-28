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الذكرى الثامنة.. ماذا سبق ثورة 30 يونيو؟

الإثنين 28/يونيو/2021 - 02:13 م
بوابة الفجر
أحمد القاسم
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هناك عدد من الأحداث الهامة التي سبقت يوم 30 يونيو الذي اندلع فيه الثورة التي أطاحت بنظام جماعة الإخوان بعد مشاركة شعبية في التظاهرات السلمية التي سيطرت على كافة الميادين بمحافظات مصر.

وشهدت مصر في عام 2013 تظاهرات في عدد من محافظات مصر اعتراضا على سياسات جماعة الإخوان في إدارة شئون البلاد والاخفاقات التي نتجت عن تلك السياسيات، وهو ما ترتب عليه سقوط نظام الجماعة.

وفيما يلي يقدم "الفجر" تسلسل زمني للأحداث التي سبقت ثورة 30 يونيو المجيدة التي قضت على نظام الإخوان:

- مع مرور عشرة أشهر على حكم محمد مرسي، تأسست حركة تمرد في 26 أبريل 2013، وهي حركة تجمع توقيعات المصريين لسحب الثقة من محمد مرسي وإجراء انتخابات رئاسية مبكرة.

- أعلنت الحركة عن جمع 22 مليون توقيع لسحب الثقة من مرسي، ودعت هؤلاء الموقعين للتظاهر يوم 30 يونيو.

- وقد تجاهل مرسي هذه التوقيعات ورفض اجراء الانتخابات المبكرة واصفا اياها بالمطالب العبثية.

- ورفضت المعارضة دعوة محمد مرسي للحوار وتشكيل لجنة لتعديل الدستور والمصالحة الوطنية، وذلك في خطاب امتد لساعتين ونصف. 

- رفضت حركة تمرد وجبهة الإنقاذ الحوار وتمسكا بالدعوة إلى إجراء انتخابات رئاسية مبكرة.


- يوم 30 يونيو تجمع عدد كبير من معارضي نظام محمد مرسي في الذكرى الأولى لتوليه منصب رئيس الجمهورية مطالبين بإجراء انتخابات رئاسية مبكرة، وقد تركزت التجمعات في ميدان التحرير وفي الميادين الرئيسية في عدد كبير من المحافظات، فيما خرج أنصار مرسي في تظاهرات مؤيدة له في أماكن مختلفة أبرزها وأكبرها في ميداني رابعة العدوية والنهضة.

- وفي القاهرة قامت حركة تمرد بالتظاهر أمام قصر الاتحادية وعرض الاستمارات التي وقعها عدد كبير من المصريين، بلغ 22 مليون بحسب ما اعلنته الحركة، مطالبة بعزل محمد مرسي.

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