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إيمي طلعت زكريا تتألق في أحدث جلسة تصوير لها

الإثنين 28/يونيو/2021 - 02:14 م
بوابة الفجر
بسمة عادل
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تحرص الفنانة إيمي طلعت زكريا على التواصل الدائم مع متابعيها عبر حسابها الرسمي على موقع تبادل الصور والفيديوهات "إنستجرام".




ونشرت إيمي مجموعة صور جديدة لها لأحدث جلسة تصوير لها بأطلالة وتألقت إيمي وهي مرتدية فستان بالألوان الصيفي مفتوح من الأمام، واختارت مكياج هادئ كما اعتمدت على تسريحه الشعر الويفي.




يذكر أن آخر أعمال الفنانة إيمي طلعت زكريا مسلسل لحم غزال الذي عرض في السباق الرمضاني الماضي، بطولة غادة عبد الرازق، أحمد صفوت، مي سليم، رحاب الجمل، إخراج محمد أسامه.

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