تفاصيل لقاء سامح شكري ونظيره البريطاني وحديثهما بشأن سد النهضة

صرح السفير أحمد حافظ المتحدث الرسمي باسم وزارة الخارجية، بأن سامح شكري وزير الخارجية، التقى بنظيره البريطاني دومينيك راب، على هامش زيارته لروما.



وأضاف حافظ، عبر حسابه الرسمي على موقع التواصل الاجتماعي «تويتر»، مساء الاثنين، أن شكري بحث خلال اللقاء عددا من الملفات الثنائية والإقليمية، ومن بينها التطورات الخاصة بسد النهضة الإثيوبي.



وتوجه سامح شكري، وزير الخارجية، إلى العاصمة الإيطالية روما؛ للمشاركة في الاجتماع الوزاري للتحالف الدولي ضد داعش، والذي يعقد اليوم الاثنين بمشاركة وزراء خارجية الدول الأعضاء بالتحالف.