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البرلمان يستجيب لمقترح تنظيم فصل الموظفين بوظائف ذات قوانين خاصة

الإثنين 28/يونيو/2021 - 02:17 م
بوابة الفجر
دينا عبد الستار
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استجاب مجلس النواب، برئاسة المستشار حنفي جبالي، خلال الجلسة العامة، اليوم الإثنين، للمقترح الذي تقدم به المستشار أحمد سعد الدين، وكيل البرلمان، بخصوص مناقشة قانون الفصل بغير الطريق التأديبى المعروض علي البرلمان.


وتقدم "سعد الدين" بمقترح بإضافة جوهرية حتي لا تثار مشكلة في تنفيذ هذا القانون في بعض الوظائف التي تنظمها قوانينها الخاصة، قائلًا: محتاجين نضيف فقره لهذه الفئات.


وجاء نص التعديل في نص المادة الثانية من القانون، مع عدم الإخلال بالضمانات الدستورية المقررة لبعض الفئات فى مواجهة العزل من الوظيفة، وعدم الاخلال بقوانين الخدمة والترقية لضباط القوات المسلحة، تسري أحكام هذا القانون على العاملين بوحدات الجهاز الإداري بالدولة من وزارات، ومصالح، وأجهزة حكومية، ووحدات الإدارة المحلية، والهيئات العامة، وغيرها من الأجهزة التي لها موازنات خاصة، والعاملين الذين تنظم شئون توظفيهم قوانين أو لوائح خاصة، والعاملين بشركات القطاع العام، وشركات قطاع الأعمال العام.


وصوت البرلمان في الجلسة العامة بالموافقة علي الإضافة والمقترح الذي تقدم بها وكيل المجلس، في تطبيق العزل مع عدم الاخلال ببعض الفئات الممتعة بضمانات دستورية أو تنظمها قوانينها الخاصة، في العزل من الوظيفة.


وعضدَّ المستشار الدكتور حنفي جبالي، رئيس البرلمان، مقترح سعد الدين بأنه يتناسب مع الواقع، حيث إن الدستور لم يقرر ضمانات معينة لمثل هذه الفئات في الدستور فبالتالي لا يشملها لضمانات المقرر في القانون المعروض.

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