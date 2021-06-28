محافظ الشرقية يُوجه بحصر مراكز التدريب الوهمية والحضانات غير المرخصة







أكد الدكتور ممدوح غراب محافظ الشرقية على رؤساء المراكز والمدن والأحياء بتكثيف أعمال رش الشوارع باستخدام سيارات محملة بجهاز (التيفا) للتخلص من الحشرات الطائرة، وكذلك الإستمرار في تكثيف أعمال تطهير وتعقيم المنشآت العامة والخدمية والشوارع ومواقف السيارات ودور العبادة لمواجهة الأمراض والأوبئة حفاظًا على صحة وسلامة الجميع.



جاء ذلك خلال ترأسه اجتماع المجلس التنفيذي بحضور الدكتور أحمد عبد المعطي والمهندسة لبنى عبد العزيز نائبي المحافظ، والمهندس محمد الصافي السكرتير العام المساعد واللواء السعيد عبد المعطي الخبير الوطني للتنمية المحلية والمستشار العسكري للمحافظة، ومديري المديريات الخدمية والهيئات ورؤساء المراكز والمدن والأحياء، ومديري الإدارات النوعية، وذلك بقاعة الاجتماعات بالديوان العام.



كما وجه المحافظ مسئولي قطاعات (مياه الشرب – الصرف الصحي - الكهرباء – الغاز) بالتنسيق الدائم والمستمر مع رؤساء المراكز والمدن والاحياء قبل إجراء أي أعمال صيانه بالشوارع للحفاظ علي الطرق والمال العام.



وخلال الإجتماع كلف محافظ الشرقية مديري المديريات الخدمية ورؤساء المراكز والمدن والأحياء بمتابعة نسب تنفيذ المشروعات التنموية والخدمية الجاري تنفيذها بنطاق كل مركز ومدينة وحي وتذليل العقبات أمام الشركات المسند لها تنفيذ الأعمال لسرعة الإنتهاء منها طبقًا للجدول الزمني المحدد لتعود بالنفع والفائدة علي المواطنين.



كما أمر المحافظ رؤساء المراكز والمدن والأحياء بحصر مراكز التدريب والتي تمنح شهادات وهمية تابعة لوزارة التعليم العالي، وكذلك الحضانات غير المرخصة وإعداد تقرير للعرض على المحافظ لإتخاذ كافة الإجراءات القانونية حيال أصحابها، مؤكدًا على ضرورة تطبيق القانون على المخالفين.

