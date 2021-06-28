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روسيا توقف 3 ضباط من جهاز الأمن الفدرالي بتهمة الاحتيال

الإثنين 28/يونيو/2021 - 02:17 م
الشرطة الروسية
الشرطة الروسية
وكالات
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أعلن القضاء العسكري في موسكو، اليوم الاثنين، وقف 3 ضباط من جهاز الأمن الفدرالي الروسي، بتهمة الاحتيال للحصول على مبالغ كبيرة.

 

واحتفظت المحكمة بالضباط الثلاثة التابعين لقسم إدارة الطيران في جهاز الأمن الفدرالي، لمدة شهرين، لاستيفاء التحقيقات اللازمة في هذه القضية.

 

وكانت المحكمة، وجهت للضباط الثلاثة تهمة سرقة أكثر من 63 مليون روبل (أكثر من 870 ألف دولار).

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روسيا جهاز الأمن الفدرالي الاحتيال

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