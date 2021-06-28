جمال عبد الحميد: أسامه فيصل سيكون مصطفى محمد جديد في الزمالك









أكد جمال عبدالحميد، نجم الكرة المصرية السابق، أن أسامه فيصل لاعب الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك، هو أنسب بديل لمصطفى محمد، الذي انتقل إلى صفوف جلاتا سراي التركي على سبيل الإعارة.





وقال جمال عبدالحميد في تصريحات تليفزيونية عبر برنامج أوضة اللبس الذي يذاع على قناة النهار، "أسامة فيصل أفضل بديل لمصطفي محمد في الزمالك، وإذا حصل على فرص حقيقية سيكون مصطفى محمد الثاني وجمال عبد الحميد الثالث".





واستكمل، "نهتم بزرع حب الزمالك، في لاعبي قطاع الناشئين بالنادي قبل أي شئ آخر".





جدير بالذكر أن مصطفى محمد، تعرض لإصابة خلال مواجهة فريقه أمام دينامو بوخارست الروماني، أمس الأحد، والتي أقيمت بشكل ودي.