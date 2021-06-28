من هم الفئات المستثناة من زيادة أسعار الكهرباء؟

3 أيام فقط وتبدأ وزارة الكهرباء والطاقة في تطبيق الأسعار الجديدة للاستهلاك المنزلي بزيادة 13% عن الأسعار الحالية، وجاءت كما يلي:





الأسعار الجديدة لشرائح الكهرباء





1- من صفر إلى 50 كيلو وات 48 قرشا.





2- من 51 إلى 100 كيلو وات 58 قرشا.





3- من صفر حتى 200 كيلو وات 77 قرشا





4- من 201 إلى 350 كيلو وات 106 قروش.





5- من 351 إلى 650 كيلو وات 128 قرشا.





6- من 651 إلى ألف كليو وات 140 قرشا.





7- من صفر إلى أقل 1000 كيلو وات 128 قرشا.





8- من صفر لأكثر من 1000 كيلو وات 145 قرشا





الفئات المستثناة من زيادة الكهرباء





1- الشريحة السادسة التي تستهلك من 651 إلى ألف كيلو وات فهي تحاسب بسعر 140 قرشًا للكيلو وات.





2- الشريحة السابعة التي تتجاوز الاستهلاك 1000 كيلو وات، وسيثبت سعرها هذا العام عند 145 قرشًا.





3- سعر الكهرباء في المحال والأغراض التجارية ثابت أيضًا خلال هذا العام المالي لمراعاة تداعيات أزمة كورونا وعدم حدوث كساد في السوق التجارية.





4- تثبيت أسعار شرائح الاستهلاكات الصناعية، والتي ستكون بنفس السعر، ولن تخضع للزيادة الجديدة في الكهرباء.