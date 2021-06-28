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تيك توك تجمع عشاق كرة القدم اثناء UEFA EURO 2020 في أول منصة افتراضية للمشجعين على الإطلاق

الإثنين 28/يونيو/2021 - 02:22 م
بوابة الفجر
الفجر الرياضي
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● ستعمل المنصة الافتراضية من تيك توك على إعادة خلق سحر التشجيع في الاستادات ، مما يتيح للمشجعين المشاركة في البطولة بالرغم من فيروس كورونا
● سيتمكن صناع المحتوى والمتابعين من المشاركة في تحديات للحصول على فرصة الفوز بجوائز
● تيك توك هي الشريك الرسمي لـ UEFA EURO 2020 - أول تطبيق ترفيهي رقمي يرعى بطولة دولية كبرى
 
مع انطلاق بطولة UEFA EURO 2020 بشكل جيد ، تتيح تيك توك للجماهير في جميع أنحاء منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا المشاركة في أحداث البطولة من خلال إطلاق أول منصة افتراضية للمشجعين. صُممت منصة المشجعين لتوحيد عشاق كرة القدم وإشراكهم في البطولة بالرغم من فيروس كورونا، وهي عبارة عن منصة للمبدعين لمشاركة المحتوى المتعلق بكرة القدم والمشاركة في التحديات للحصول على فرصة الفوز بجوائز رائعة.
ففي أقل من أسبوع واحد منذ بداية بطولة UEFA EURO 2020 ، انضم أكثر من 3,000 من المبدعين والمستخدمين إلى المنصة الإفتراضية ، ويرجع ذلك إلى قدرة المنصة على اشراك عشاق الكرة في البطولة بشكل مختلف وقريب جدا من كافة أحداث البطولة. حتى الآن كان هناك 58M مشاهدة على هاشتاج # EURO2020 في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا و 38M على علامة التصنيف # TikTokEURO2020 على التوالي.
قال رامي زيدان ، رئيس قسم الفيديو والإبداع في تيك توك "سحر بطولات كرة القدم هو المشجعون وطاقتهم ، لذلك أردنا إشعال هذا الشغف على تيك توك حتى لو لم يتمكنوا من الحضور شخصيًا".
وأضاف رامي قائلاً: "بفضل الميزات المتقدمة وإمكانيات الواقع الافتراضي لدينا ، يستطيع مجتمعنا في جميع أنحاء المنطقة مشاركة حبهم للعبة بطرق إبداعية ، مع إتاحة الفرصة للعلامات التجارية للتواصل مع جمهور كبير من عشاق الرياضة".
كما سيتمكن المبدعون من الاستفادة من مجموعة كبيرة من الميزات المثيرة بما في ذلك تأثيرات الواقع الافتراضي وتحديات و ستيكرز ، للحصول على فرصة للفوز بجوائز رائعة من العلامات التجارية.
تجربة رائدة ومختلفة تماما للمشجعين - ما يمكن توقعه في المنصة الافتراضية المقدمة من تيك توك لعشاق الكرة
-#جاهز_للمباراة كيف تستعد لمشاهدة فرقك المفضلة؟
من خلال هذا التحدي، يتم تشجيع المبدعين على مشاركة استعدادهم ليوم المباراة. سواء كان ذلك بتزيين غرفة المشاهدة أو طهي الأطعمة المفضلة في يوم المباراة أو مشاهدة المباراة مع العائلة ، فهذا هو المكان المناسب للجماهير لإظهار تقاليد كرة القدم المفضلة لديهم.
- #FootballColors يمكن للمشجعين أن يكشفوا عن الفريق الذي يرغبون في تشجيعه من خلال ارتداء قميص الفريق أو رسم ألوان فريقهم على وجوههم.
أظهر دعم فريقك وحبه خلال كأس الأمم الأوروبية 2020!
#CelebrateFootball قم بزيادة الطاقة في يوم المباراة من خلال تفاعلاتك مع كل اللحظات المثيرة في البطولة. ويمكنك تقليد أشهر احتفالات الأهداف، كما يمكنك مشاركة تعليقاتك على التكتيكات وإظهار ردود أفعالك على اللحظات الأساسية في المباراة.
تيك توك هي الشريك الرسمي لـ UEFA EURO 2020 وهو أول تطبيق ترفيهي رقمي يرعى بطولة دولية كبرى.
 لاكتشاف محتوى UEFA EURO 2020 ، تفضل بزيارة tiktok.com أو قم بتنزيل TikTok من Google Play أو App Store.

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