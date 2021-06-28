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جمال عبدالحميد: شعبية الأهلي تساوي الزمالك وأتعجب من جمهور الأبيض

الإثنين 28/يونيو/2021 - 02:23 م
بوابة الفجر
أمل الحلفاوي
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عبر جمال عبدالحميد، نجم الكرة المصرية السابق، عن اندهاشه من الذين يؤكدون أن جماهير الأهلي أكثر من جماهير الزمالك.

وقال جمال عبدالحميد في تصريحات تليفزيونية عبر برنامج أوضة اللبس الذي يذاع على قناة النهار، "من يتحدث عن أن جماهير الاهلي أكثر من الزمالك عليه أن يثبت ذلك، والحل الوحيد هو عد الجماهير شخص شخص".

واستكمل، "في المباريات الهامة للأهلي تجد بالمدرجات 100 ألف مشجع، وفي المباريات الهامة للزمالك تجد بالمدرجات 100 ألف مشجع، فكيف يقال أن جمهور الأهلي أكبر من جمهور الزمالك؟ ".

فيما أضاف، "أتعجب من هجوم الجماهير على مجلس الإدارة السابق للزمالك لحديثه بالصوت العالي، والهجوم على مجلس الإدارة الحالي لعدم حديثه عن أحد، طب نعمل ايه؟".

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جمال عبد الحميد الزمالك الاهلي

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