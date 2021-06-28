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دبلوماسي سابق: زيارة السيسي لبغداد رسالة لرفض التدخلات الخارجية (فيديو)
الإثنين 28/يونيو/2021 - 02:25 م
رقية جمال
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قال السفير محمد عبد الحكم، مساعد وزير الخارجية الأسبق، إن التجربة المصرية خلال السبع سنوات الماضية متميزة للغاية من حيث عملية البناء والتعمير والتنمية، وما تم انجازه خلال السنوات الماضية أثار دهشة واندهاش العالم أجمع.
وأضاف "عبد الحكم"، خلال حواره مع برنامج "صباحك مصري" المذاع عبر فضائية "mbc مصر"، اليوم الاثنين، أن زيارة الرئيس عبد الفتاح السيسي، لبغداد رسالة لتأكيد الاهتمام المصري بالعراق ورفض التدخلات الخارجية في الشئون العربية.
وتابع مساعد وزير الخارجية الأسبق، أن الرئيس السيسي، أكد مرارًا أن مصر لن تتخلى عن تقديم الدعم والمساعدة للأشقاء العرب في كافة المجالات، مشددًا على أن مصر من خلال شركاتها قادرة على نقل تجربة البناء وإعادة الإعمار والاصلاح الاقتصادي للعراق حتى يستطيع الخروج من حالة عدم الاستقرار الأمني التي كانت تعم العراق خلال الفترة الماضية.
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