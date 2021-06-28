Advertisements

دبلوماسي سابق: زيارة السيسي لبغداد رسالة لرفض التدخلات الخارجية (فيديو)

الإثنين 28/يونيو/2021 - 02:25 م
بوابة الفجر
رقية جمال
Advertisements
قال السفير محمد عبد الحكم، مساعد وزير الخارجية الأسبق، إن التجربة المصرية خلال السبع سنوات الماضية متميزة للغاية من حيث عملية البناء والتعمير والتنمية، وما تم انجازه خلال السنوات الماضية أثار دهشة واندهاش العالم أجمع.

وأضاف "عبد الحكم"، خلال حواره مع برنامج "صباحك مصري" المذاع عبر فضائية "mbc مصر"، اليوم الاثنين، أن زيارة الرئيس عبد الفتاح السيسي، لبغداد رسالة لتأكيد الاهتمام المصري بالعراق ورفض التدخلات الخارجية في الشئون العربية.

وتابع مساعد وزير الخارجية الأسبق، أن الرئيس السيسي، أكد مرارًا أن مصر لن تتخلى عن تقديم الدعم والمساعدة للأشقاء العرب في كافة المجالات، مشددًا على أن مصر من خلال شركاتها قادرة على نقل تجربة البناء وإعادة الإعمار والاصلاح الاقتصادي للعراق حتى يستطيع الخروج من حالة عدم الاستقرار الأمني التي كانت تعم العراق خلال الفترة الماضية.

أخبار تهمك

"فرجني على فيلم إباحي والناس موقفوش جنبي".. "الفجر" تحاور ضحية التحرش في الهرم: "اتهنت وعايزة حقي" (فيديو وصور)

منذ حوالي 20 ساعة

الأهلي يضع الرتوش الأخيرة قبل الإعلان الرسمي عن الصفقة الصيفية الأولى

منذ حوالي 3 ساعات

موعد مباراة الأهلي وكايزر تشيفز في نهائي دوري أبطال إفريقيا

منذ ساعة و 13 دقيقة

الزمالك يقرر إنهاء مقاطعة قنوات "أون تايم سبورت"

منذ حوالي 15 ساعة

الحكم الأقرب لإدارة نهائي دوري أبطال إفريقيا

منذ حوالي 4 ساعات

عاجل.. حبس مدرب سباحة في "الأهلي" بتهمة قتل صديقه

منذ حوالي 19 ساعة

باريس سان جيرمان يتطلع إلى خطف نجم برشلونة.. طالع التفاصيل

منذ حوالي 7 ساعات

رسالة كريستيانو لنجم ريال مدريد بعد توديع البرتغال لليورو

منذ حوالي 3 ساعات

حقيقة زيادة أسعار تذاكر المترو بعد إسناد إدارة الخط الثالث لشركة فرنسية

منذ حوالي 7 ساعات

عاجل.. هاني أبوريدة يتدخل لتقديم نهائي دوري أبطال أفريقيا

منذ حوالي 23 ساعة

تصريح عاجل من الرئاسة بشأن أزمة سد النهضة

منذ حوالي 14 ساعة

موسيماني يستقر على عودة نجم الأهلي

منذ حوالي 6 ساعات

موسيماني يحسم مصير كهربا في الأهلي

منذ ساعتين و 13 دقيقة

عاجل.. تفاصيل اتصال السيسي الهاتفي برئيس وزراء إسرائيل الجديد

منذ حوالي 3 ساعات

خاص.. عروض مُغرية تنهال على نجم الأهلي عقب تألقه

منذ حوالي 19 ساعة

عاجل- إصابة قوية تضرب مصطفى محمد في مباراة جالطة سراي ودينامو بوخارست

منذ حوالي 21 ساعة
Advertisements
نتائج مباريات
Advertisements

تصويت

هل تتوقع استقرار اسعار الدولار خلال الفترة القادمة

هل تتوقع استقرار اسعار الدولار خلال الفترة القادمة

الأكثر قراءة
11:44 ص

عاجل.. تفاصيل اتصال السيسي الهاتفي برئيس وزراء إسرائيل الجديد

"فرجني على فيلم إباحي والناس موقفوش جنبي".. "الفجر" تحاور ضحية التحرش في الهرم: "اتهنت وعايزة حقي" (فيديو وصور)

07:11 م

موسيماني يحسم مصير كهربا في الأهلي

12:30 م

رسالة كريستيانو لنجم ريال مدريد بعد توديع البرتغال لليورو

11:30 ص

الأهلي يضع الرتوش الأخيرة قبل الإعلان الرسمي عن الصفقة الصيفية الأولى

11:30 ص

مقالات وكتاب

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: شيوخ الغبرة والاغتصاب الزوجى

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: ٨ سنوات من عمر الثورة.. تحديات النجاح فى حياة المصريين

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: رجال لكن خونة 2.. أزواج الحسابات الراكدة