دبلوماسي سابق: زيارة السيسي لبغداد رسالة لرفض التدخلات الخارجية (فيديو)

قال السفير محمد عبد الحكم، مساعد وزير الخارجية الأسبق، إن التجربة المصرية خلال السبع سنوات الماضية متميزة للغاية من حيث عملية البناء والتعمير والتنمية، وما تم انجازه خلال السنوات الماضية أثار دهشة واندهاش العالم أجمع.





وأضاف "عبد الحكم"، خلال حواره مع برنامج "صباحك مصري" المذاع عبر فضائية "mbc مصر"، اليوم الاثنين، أن زيارة الرئيس عبد الفتاح السيسي، لبغداد رسالة لتأكيد الاهتمام المصري بالعراق ورفض التدخلات الخارجية في الشئون العربية.



