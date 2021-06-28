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باسم مغنية يحصل على الإقامة الذهبية بالإمارات

الإثنين 28/يونيو/2021 - 02:25 م
بوابة الفجر
آية عبد العزيز
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حصل الفنان باسم مغنية على الإقامة الذهبية من دولة الإمارات العربية المتحدة.

ونشر باسم مغنية صورة لبرج خليفة عبر حسابه الشخصي بموقع التغريدات القصيرة "تويتر"، وعلق قائلا : "أتقدم بخالص الشكر لصاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، على منحي الإقامة الذهبية في دولة الإمارات العربية المتحدة، وكل الشكر والتقدير إلى هيئة الثقافة والفنون بدبي على دعمها للفنانين والمبدعين"

يذكر أن هناك عدد كبير من الفنانين قد حصلوا على الإقامة الذهبية، أبرزهم محمد رمضان، لطيفة، هاني شاكر وزوجته، بوسي شلبي، نيللي كريم، هالة سرحان، إيناس الدغيدي، تيم حسن، وفاء الكيلاني، مي حلمي، خالد سليم، مي حمدان، ميس حمدان

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