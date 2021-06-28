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ميدو: الأهلي نجح في خلق مصدات إعلامية فتوجهوا نحو الزمالك

الإثنين 28/يونيو/2021 - 02:25 م
بوابة الفجر
أمل الحلفاوي
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أكد الإعلامي أحمد حسام ميدو، أن النادي الأهلي نجح في خلق مصدات إعلامية، لذا توجه بعض الإعلاميين نحو الهجوم على الزمالك.

وقال ميدو في تصريحات تليفزيونية عبر برنامج أوضة اللبس الذي يذاع على قناة النهار، "الأهلي نجح في خلق مصدات إعلامية قوية جدًا ليه مثلما تفعل بعض الأندية الأوروبية".

وتابع،" ولهذا السبب يلجأ بعض الإعلاميين من ضعاف النفوس توجيه عملهم نحو الزمالك، لكن أعجبني الموقف الأخير لحسن لبيب في التصدي لذلك".

واستكمل، "سيد عبد الحفيظ أفضل مدير كرة في مصر، ويجيد الدفاع عن حقوق ناديه، لكن لا أعلم لماذا يقحم إسم الزمالك في حديثه عقب أي مباراة يظلم بها فريقه".

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