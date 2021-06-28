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إصابة شخصين جراء حادثة طعن بشرق ألمانيا

الإثنين 28/يونيو/2021 - 02:35 م
الشرطة الألمانية
الشرطة الألمانية
وكالات
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أفادت وكالة "رويترز"، اليوم الاثنين، نقلًا عن الإعلام الألماني بإصابة اثنين في حادثة طعن بمدينة إرفورت بشرق البلاد.

 

وقامت الشرطة الألمانية، بعملية بحث بطائرة مروحية عن رجل طعن اثنين من المارة في مدينة إرفورت بشرق البلاد في ساعة مبكرة من صباح اليوم الاثنين، حيث جرى نقل الضحيتين اللتين تتراوح أعمارهما بين 45 و 68 عاما إلى  المستشفى للعلاج.

 

وكانت الشرطة الألمانية، وصفت المهاجم بأنه في العشرينيات من عمره وشعره فاتح ووجهه مشوه، مشيرة إلى أنه كان يتحدث الألمانية.

 

وفي وقت سابق، أفادت الشرطة الألمانية، بمقتل 3 أشخاص جراء هجوم بسكين في مدينة فورتسبورغ، وسط ألمانيا، بينما تم القبض على منفذ العملية. وأوضحت شرطة فرانكونيا السفلى عبر "تويتر" بشأن هذا الحادث: "قتل 3 أشخاص في هجوم نفذه صومالي في الـ24 من عمره... أصيب آخرون وبعضهم إصاباتهم خطرة".

 

وقالت الشرطة الألمانية، إن "الرجل (الصومالي) الذي يعيش في فورتسبورغ أصيب برصاص الشرطة، لكن حياته ليست في خطر".

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شرق ألمانيا حادثة طعن ألمانيا إصابة شخصين

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