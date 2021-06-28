Advertisements

الجمهورية الجديدة

الإثنين 28/يونيو/2021 - 02:36 م
بوابة الفجر
عمرو عبد العاطي
Advertisements
الجمهورية الجديدة
الجمهورية الجديدة

أخبار تهمك

الأهلي يضع الرتوش الأخيرة قبل الإعلان الرسمي عن الصفقة الصيفية الأولى

منذ حوالي 3 ساعات

الزمالك يقرر إنهاء مقاطعة قنوات "أون تايم سبورت"

منذ حوالي 15 ساعة

موسيماني يحسم مصير كهربا في الأهلي

منذ ساعتين و 16 دقيقة

موسيماني يستقر على عودة نجم الأهلي

منذ حوالي 6 ساعات

"فرجني على فيلم إباحي والناس موقفوش جنبي".. "الفجر" تحاور ضحية التحرش في الهرم: "اتهنت وعايزة حقي" (فيديو وصور)

منذ حوالي 20 ساعة

موعد مباراة الأهلي وكايزر تشيفز في نهائي دوري أبطال إفريقيا

منذ ساعة و 16 دقيقة

رسالة كريستيانو لنجم ريال مدريد بعد توديع البرتغال لليورو

منذ حوالي 3 ساعات

باريس سان جيرمان يتطلع إلى خطف نجم برشلونة.. طالع التفاصيل

منذ حوالي 7 ساعات

تصريح عاجل من الرئاسة بشأن أزمة سد النهضة

منذ حوالي 14 ساعة

الحكم الأقرب لإدارة نهائي دوري أبطال إفريقيا

منذ حوالي 4 ساعات

عاجل.. هاني أبوريدة يتدخل لتقديم نهائي دوري أبطال أفريقيا

منذ حوالي 23 ساعة

خاص.. عروض مُغرية تنهال على نجم الأهلي عقب تألقه

منذ حوالي 19 ساعة

حقيقة زيادة أسعار تذاكر المترو بعد إسناد إدارة الخط الثالث لشركة فرنسية

منذ حوالي 7 ساعات

عاجل.. حبس مدرب سباحة في "الأهلي" بتهمة قتل صديقه

منذ حوالي 19 ساعة

عاجل.. تفاصيل اتصال السيسي الهاتفي برئيس وزراء إسرائيل الجديد

منذ حوالي 3 ساعات

عاجل- إصابة قوية تضرب مصطفى محمد في مباراة جالطة سراي ودينامو بوخارست

منذ حوالي 21 ساعة
Advertisements
نتائج مباريات
Advertisements

تصويت

هل تتوقع استقرار اسعار الدولار خلال الفترة القادمة

هل تتوقع استقرار اسعار الدولار خلال الفترة القادمة

الأكثر قراءة
11:44 ص

عاجل.. تفاصيل اتصال السيسي الهاتفي برئيس وزراء إسرائيل الجديد

"فرجني على فيلم إباحي والناس موقفوش جنبي".. "الفجر" تحاور ضحية التحرش في الهرم: "اتهنت وعايزة حقي" (فيديو وصور)

07:11 م

موسيماني يحسم مصير كهربا في الأهلي

12:30 م

رسالة كريستيانو لنجم ريال مدريد بعد توديع البرتغال لليورو

11:30 ص

الأهلي يضع الرتوش الأخيرة قبل الإعلان الرسمي عن الصفقة الصيفية الأولى

11:30 ص

مقالات وكتاب

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: شيوخ الغبرة والاغتصاب الزوجى

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: ٨ سنوات من عمر الثورة.. تحديات النجاح فى حياة المصريين

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: رجال لكن خونة 2.. أزواج الحسابات الراكدة