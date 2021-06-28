كاريكاتير كاريكاتير Advertisements الجمهورية الجديدة الإثنين 28/يونيو/2021 - 02:36 م عمرو عبد العاطي Advertisements الجمهورية الجديدة أخبار تهمك الأهلي يضع الرتوش الأخيرة قبل الإعلان الرسمي عن الصفقة الصيفية الأولى منذ حوالي 3 ساعات الزمالك يقرر إنهاء مقاطعة قنوات "أون تايم سبورت" منذ حوالي 15 ساعة موسيماني يحسم مصير كهربا في الأهلي منذ ساعتين و 16 دقيقة موسيماني يستقر على عودة نجم الأهلي منذ حوالي 6 ساعات "فرجني على فيلم إباحي والناس موقفوش جنبي".. "الفجر" تحاور ضحية التحرش في الهرم: "اتهنت وعايزة حقي" (فيديو وصور) منذ حوالي 20 ساعة موعد مباراة الأهلي وكايزر تشيفز في نهائي دوري أبطال إفريقيا منذ ساعة و 16 دقيقة رسالة كريستيانو لنجم ريال مدريد بعد توديع البرتغال لليورو منذ حوالي 3 ساعات باريس سان جيرمان يتطلع إلى خطف نجم برشلونة.. طالع التفاصيل منذ حوالي 7 ساعات تصريح عاجل من الرئاسة بشأن أزمة سد النهضة منذ حوالي 14 ساعة الحكم الأقرب لإدارة نهائي دوري أبطال إفريقيا منذ حوالي 4 ساعات عاجل.. هاني أبوريدة يتدخل لتقديم نهائي دوري أبطال أفريقيا منذ حوالي 23 ساعة خاص.. عروض مُغرية تنهال على نجم الأهلي عقب تألقه منذ حوالي 19 ساعة حقيقة زيادة أسعار تذاكر المترو بعد إسناد إدارة الخط الثالث لشركة فرنسية منذ حوالي 7 ساعات عاجل.. حبس مدرب سباحة في "الأهلي" بتهمة قتل صديقه منذ حوالي 19 ساعة عاجل.. تفاصيل اتصال السيسي الهاتفي برئيس وزراء إسرائيل الجديد منذ حوالي 3 ساعات عاجل- إصابة قوية تضرب مصطفى محمد في مباراة جالطة سراي ودينامو بوخارست منذ حوالي 21 ساعة Advertisements