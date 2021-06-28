تشكيل الزمالك المتوقع أمام مصر المقاصة في الدوري

يستعد الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك لمواجهة مصر المقاصة ضمن مباريات الجولة ال 27 من مسابقة الدوري المصري الممتاز اليوم فى لقاء قوي بين الفريقين.





وتقام مباراة الزمالك ضد مصر المقاصة فى تمام السابعة مساءً بتوقيت القاهرة والثامنة مساءً بتوقيت السعودية وسيذاع اللقاء عبر قناة أون تايم سبورتس.





تشكيل الزمالك المتوقع:-





حراسة المرمى: محمود جنش.

خط الدفاع: حمزة المثلوثى، محمود علاء، محمد عبد الغني، محمد عبد الشافى.

خط الوسط: طارق حامد، إمام عاشور وأمامهما أحمد زيزو وأوباما وأشرف بن شرقى.

خط الهجوم: سيف الجزيرى.



