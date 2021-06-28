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سعر الريال السعودى اليوم الاثنين 28-6-2021 في البنوك

الإثنين 28/يونيو/2021 - 03:19 م
بوابة الفجر
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واصل سعر الريال السعودى اليوم الاثنين 28-6-2021، استقراره أمام الجنيه المصرى، وذلك خلال تعاملات البنوك الصباحية، ليثبت في البنك الأهلي وبنك مصر عند سعر 4.15 جنيه للشراء، وجاء سعر الريال السعودى فى عدد آخر من البنوك العاملة فى مصر، كالتالى:

سعر الريال السعودى فى البنك المركزى المصرى
4.16  جنيه للشراء.
 
4.19  جنيه للبيع.
سعر الريال السعودى فى البنك الأهلى المصرى
4.15  جنيه للشراء.
 
4.18  جنيه للبيع.
سعر الريال السعودى فى بنك الإسكندرية
4.10  جنيه للشراء.

4.19  جنيه للبيع.
سعر الريال السعودى فى البنك التجارى الدولى cib
4.15  جنيه للشراء.
 
4.19  جنيه للبيع.
سعر الريال السعودى فى بنك مصر
4.15  جنيه للشراء.
 
4.18  جنيه للبيع.
سعر الريال السعودى فى بنك البركة
4.07  جنيه للشراء.
 
4.22  جنيه للبيع.
سعر الريال السعودى فى قناة السويس
4.14  جنيه للشراء.

4.19  جنيه للبيع.
سعر الريال السعودى فى مصرف أبو ظبى الإسلامى
4.08  جنيه للشراء.
 

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