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رفض مقترح سوداني وتنسيق بين القاهرة والخرطوم.. تطورات مفاوضات سد النهضة

الإثنين 28/يونيو/2021 - 03:19 م
بوابة الفجر
أحمد القاسم
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شهدت الساعات الأخيرة تطورات هامة بشأن ملف سد النهضة، العالق بسبب العناد الأثيوبي مع مصر والسودان، الذي نتج عنه عدم توقيع أية اتفاق يرضي كافة الأطراف حتى الآن.

رد السودان على مقترح إثيوبيا
وأعلن مسؤول سوداني كبير أن بلاده رفضت مقترحا إثيوبيا بشأن الملء الثاني لسد النهضة، مؤكدا أن إثيوبيا طرحت شروطا مستحيلة تتعلق بتقسيم حصة المياه التي يعتبرها السودان خارج نطاق المفاوضات.

وحسب وكالة رويترز، قال المسؤول السوداني البارز شريطة عدم الكشف عن اسمه، إن الاقتراح الإثيوبي بشأن الملء الثاني ليس حقيقيا ووصفه بأنه وسيلة لكسب الوقت.

وأضاف المتحدث أن أي اقتراح من هذا القبيل يجب أن يكون تحت رعاية وسطاء الاتحاد الإفريقي وأن يشمل جميع الأطراف.

تنسيق مصري سوداني
كما أكدت الحكومة السودانية، أنها تنسق بشكل كامل مع مصر فى مواقفها من سد النهضة، مشيرة أن أى اتفاق مع إثيوبيا يجب أن يكون محددا زمنيا مع وجود ضامنين.

وأضافت الحكومة السودانية لقناة العربية، أنه لا علاقة لأى اتفاق حول سد النهضة بموضوع تقاسم مياه النيل، وأن أى اتفاق حول سد النهضة يجب أن يبنى على الاتفاقات السابقة، متابعة: "وضعنا 4 شروط للموافقة على مبادرة الكونغو للاتفاق مع إثيوبيا".

ونفت الحكومة السودانية، قبولها الملء الثانى لسد النهضة، ودعت إثيوبيا إلى الموافقة على شروط السودان، خاصة أنه لا يزال هناك وقت كاف للاتفاق قبل حلول الفترة الزمنية التي حددتها إثيوبيا من جانب أحادي للملء الثاني.

مباحثات مع وزيرة خارجية كينيا
ومن جانبه، بحث ⁧‫سامح شكري،‬⁩ وزير الخارجية، اليوم الإثنين، بالعاصمة الإيطالية روما، مع وزيرة خارجية كينيا راشيل إمامو، سُبُل تعزيز العلاقات الثنائية والقضايا الإقليمية والقارية بما في ذلك تطورات قضية⁧‫ سد النهضة‬⁩.

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