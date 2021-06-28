Advertisements

سعر اليورو اليوم الاثنين 28-6-2021 في البنوك

الإثنين 28/يونيو/2021 - 03:42 م
بوابة الفجر
Advertisements
انخفض سعر اليورو اليوم الاثنين الموافق 28-6-2021، مقابل الجنيه المصرى بالبنوك العاملة فى مصر، مسجلا فى البنك الأهلى المصرى 18.59جنيه للشراء، و18.74جنيه للبيع، وجاءت الأسعار على النحو التالي:
 
سعر اليورو فى البنك المركزى المصرى
18.63 جنيه للشراء.
 
18.76 جنيه للبيع.

سعر اليورو فى البنك الأهلى المصرى
18.59 جنيه للشراء 

18.74 جنيه للبيع 

سعر اليورو فى بنك مصر
18.59 جنيه للشراء.
 
18.75 جنيه للبيع.

سعر اليورو فى بنك البركة
18.62 جنيه للشراء.
 
18.81 جنيه للبيع.

سعر اليورو فى البنك التجارى الدولى cib
18.62 جنيه للشراء.

18.77 جنيه للبيع.

سعر اليورو فى مصرف أبو ظبى الإسلامى
18.63 جنيه للشراء.
 
18.84 جنيه للبيع.

سعر اليورو فى بنك الإسكندرية
18.58 جنيه للشراء.
 
18.76 جنيه للبيع.

أخبار تهمك

تصريح جديد من وزارة النقل بشأن خط سكة حديد الصعيد

منذ حوالي 4 ساعات

القنوات المفتوحة الناقلة لمباراة إسبانيا ضد كرواتيا في يورو 2020

منذ ساعة

تصريح عاجل من الرئاسة بشأن أزمة سد النهضة

منذ حوالي 15 ساعة

موسيماني يستقر على عودة نجم الأهلي

منذ حوالي 8 ساعات

عاجل- إصابة قوية تضرب مصطفى محمد في مباراة جالطة سراي ودينامو بوخارست

منذ حوالي 22 ساعة

عاجل.. هاني أبوريدة يتدخل لتقديم نهائي دوري أبطال أفريقيا

منذ يوم

الأهلي يضع الرتوش الأخيرة قبل الإعلان الرسمي عن الصفقة الصيفية الأولى

منذ حوالي 5 ساعات

حقيقة زيادة أسعار تذاكر المترو بعد إسناد إدارة الخط الثالث لشركة فرنسية

منذ حوالي 8 ساعات

عاجل.. اتحاد الكرة يخاطب "كاف" لتقديم موعد نهائي دوري الأبطال

منذ ساعتين و 50 دقيقة

ميدو: الأهلي نجح في خلق مصدات إعلامية فتوجهوا نحو الزمالك

منذ أقل من ساعتين

رسالة كريستيانو لنجم ريال مدريد بعد توديع البرتغال لليورو

منذ حوالي 5 ساعات

موسيماني يحسم مصير كهربا في الأهلي

منذ حوالي 4 ساعات

الزمالك يقرر إنهاء مقاطعة قنوات "أون تايم سبورت"

منذ حوالي 17 ساعة

"فرجني على فيلم إباحي والناس موقفوش جنبي".. "الفجر" تحاور ضحية التحرش في الهرم: "اتهنت وعايزة حقي" (فيديو وصور)

منذ حوالي 21 ساعة

جمال عبدالحميد: شعبية الأهلي تساوي الزمالك وأتعجب من جمهور الأبيض

منذ أقل من ساعتين

عاجل.. تفاصيل اتصال السيسي الهاتفي برئيس وزراء إسرائيل الجديد

منذ حوالي 4 ساعات
Advertisements
نتائج مباريات
Advertisements

تصويت

هل تتوقع استقرار اسعار الدولار خلال الفترة القادمة

هل تتوقع استقرار اسعار الدولار خلال الفترة القادمة

الأكثر قراءة
07:11 م

"فرجني على فيلم إباحي والناس موقفوش جنبي".. "الفجر" تحاور ضحية التحرش في الهرم: "اتهنت وعايزة حقي" (فيديو وصور)

عاجل.. تفاصيل اتصال السيسي الهاتفي برئيس وزراء إسرائيل الجديد

11:44 ص

عاجل.. اتحاد الكرة يخاطب "كاف" لتقديم موعد نهائي دوري الأبطال

01:13 م

موسيماني يحسم مصير كهربا في الأهلي

12:30 م

حقيقة زيادة أسعار تذاكر المترو بعد إسناد إدارة الخط الثالث لشركة فرنسية

08:07 ص

مقالات وكتاب

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: شيوخ الغبرة والاغتصاب الزوجى

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: ٨ سنوات من عمر الثورة.. تحديات النجاح فى حياة المصريين

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: رجال لكن خونة 2.. أزواج الحسابات الراكدة