الإنتاج الحربي تكشف تفاصيل إنتاج أول أتوبيس كهربائي مصري (فيديو)

قال المهندس محمد شيرين، رئيس الإدارة المركزية لشؤون وزير الدولة للإنتاج الحربي، إن هناك استراتيجية للدولة لتوطين صناعة المركبات في مصر وخاصة التي تعمل بالغاز الطبيعي والكهرباء، لافتًا إلى أن الوزارة دخلت في إنتاج أول أتوبيس كهربائي مصري بالتعاون بين مصنع 200 الحربي التابع للوزارة وشركة صناعة وسائل النقل "mcv".





وأضاف "شيرين"، خلال مداخلة هاتفية مع برنامج "ربع ساعة اقتصاد" المذاع عبر قناة مصر الأولى، اليوم الاثنين، أن هناك نحو 10 مصانع قد تدخل في تصنيع مكونات هذا الأتوبيس، موضحًا أن هذا الأتوبيس سيكون مصري 100% تصميمًا وتصنيعًا ومشاركة من الشركات العاملة بهذا المجال، ونسبة المكون المحلي به تصل لـ 60%، بينما البطارية والشاسية يتم استيراده من شركات أجنبية.



