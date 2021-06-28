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رفع الجلسة العامة للبرلمان والعودة للانعقاد غدًا

الإثنين 28/يونيو/2021 - 03:24 م
بوابة الفجر
دينا عبد الستار
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رفع المستشار حنفي جبالي، رئيس مجلس النواب، أعمال الجلسة العامة، اليوم الإثنين، وذلك بعد الموافقة على مشروع قانون مُقدم من النائب علي بدر، وستين نائبًا آخر بتعديل بعض أحكام القانون رقم 10 لسنة 1972 بشأن الفصل بغير الطريق التأديبي، في مجموعه، على أن تتم الموافقة عليه نهائيًا، عقب مراجعته في مجلس الدولة، على أن يعاود للإنعقاد غدًا الثلاثاء.


وكانت قد شهدت الجلسة العامة، اليوم، التصويت النهائي على عدد من مشروعات القوانين التي سبق ووافق عليها المجلس في مجموعها ووردت فيها ملاحظات مجلس الدولة، كذلك إعادة المداولة في بعضها.


وجاءت هذه القوانين كالتالي: صندوق الطوارئ الطبية، صندوق الوقف الخيري، صندوق الصكوك السيادية، المحكمة الدستورية العليا.

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