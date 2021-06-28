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فيصـل زيـدان يكتب : هـــات وخـــد

الإثنين 28/يونيو/2021 - 03:23 م
فيصل زيدان
فيصل زيدان
فيصل زيدان
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* تأهل الاهلى الى النهائي القارى خطوة كبيرة نحو لقب افريقى عاشر .. استحق الاهلى التأهل عن جدارة لاسباب كثيرة .. أولا لانه الاهلى .. ثانيا .. لانه احترم منافسه جدا .. ثالثا .. لان مدربه ادار المشوار عموما ومباراتى نصف النهائي خصوصا بذكاء وحنكة افريقية شديدة جدا .. رابعا لان الاهلى يلعب في كل بطولة وعينه على البطولة .. خامسا لان لاعبى الاهلى الحاليين اكتسبوا في زمن قياسى جدا خبرات كبيرة جدا جدا .. وأخيرا وليس آخرا .. لان الاهلى ملك الرياضة .. يملك مفاتيح الريادة 

* خروج بيراميدز من منافسات الكونفدرالية على يد الرجاء المغربى لم يكن امرا مستبعدا .. فشعار الطموح وحده لايكفى .. وادراك الطموح يتطلب عمل وجد وكد واجتهاد وإخلاص وتفان وامور أخرى كثيرة تشكل مقادير ومعايير معادلة النجاح .. والسؤال يبقى لكل فرد في المنظومة هناك .. هل معايير ومقادير هذه المعادلة تتوفر لديكم فعلا على ارض الواقع .. الرد يحكم عليه صدقا او عبثا ما تراه انت من نتائج تتحقق على ارض الواقع 

* لجنة إدارة الزمالك الحالية تخطو خطوات كبيرة نحو استعادة وإعادة الاستقرار الى جنبات النادى .. حسين لبيب يجتهد ويبذل كثير الجهد لارساء مبادئ الاحترام مع اطراف المنظومة كافة .. كل الدعم لكل محاولة نجاح وانجاح يغلفها الاحترام المتبادل واعلاء شان الاخلاق والقيم قبل اى شيئ اخر 

* في الجبلاية تخبط لا ينتهى .. ومع الملاحظات التي لا تنتهى على هذا التخبط الذى لا ينتهى يبقى عندى سؤال اهم .. مستر فينجادا بيعمل ايه دلوقتى طمنونا بس الله يخليكم !!

* أخيرا .. كلمة ورد غطاها :
" الترجى شيء .. والطموح شيء .. و" أهلى " البطولات شيء اخر !!

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