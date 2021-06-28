المجلس الوزاري للأمن الوطني العراقي: ندين القصف الأميركي الذي استهدف حدودنا

أدان المجلس الوزاري للأمن الوطني العراقي، القصف الأمريكي الذي استهدف موقعًا على الحدود مع سوريا.

ورفض المجلس الوزاري للأمن الوطني العراقي، أن يكون العراق ساحة لتصفية الحسابات، حسبما أفادت قناة سكاي نيوز عربية.

وقال المجلس الوزاري للأمن الوطني العراقي، إنه يدرس اللجوء إلى كل الخيارات القانونية لمنع تكرار مثل هذه الاعتداءات.