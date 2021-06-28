5 قنوات مفتوحة تنقل مباراة فرنسا ضد سويسرا في يورو 2020





تقام اليوم الأثنين مواجهة المنتخب الفرنسي ضد المنتخب السويسري والتي يستضيفها ملعب أرينا ناسيونالا لحساب مباريات دور الستة عشر من بطولة يورو 2020.





ومن المُنتظر ان تنطلق المواجهة بين المنتخبين في تمام الساعة التاسعة مساءاً بالتوقيت المحلي لمدينة القاهرة تمام الساعة العاشرة مساءاً بالتوقيت المحلي للمملكة العربية السعودية.





في الوقت الذي تُنقل فيه تلك المواجهة عبر قناة بي إن سبورتس إتش دي 1 وإتش دي 2 ويعلق عليها المعلق الكبير حسن العيدروس في الوقت الذي يُمكن فيه مشاهدة المباراة عبر القنوات التالية :-





NPO 1

Sport TV1 Potugal

Sky Sport Uno Italia

ANT 1 (Greece)

ORF 1 Austria HD



