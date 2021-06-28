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وزيرة البيئة: كل ألف أتوبيس كهربائي يوفر 44 مليون دولار تكلفة التلوث

الإثنين 28/يونيو/2021 - 03:32 م
بوابة الفجر
مارينا بشارة
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أكدت الدكتورة ياسمين فؤاد وزيرة البيئة أن أتوبيسات الكهرباء من اكثر انواع المركبات التى تقلل الانبعاثات وبالتالى تحسين جودة الهواء بنسبة ٩٩%، بينما الميكروباص والعربيات فهى مسؤولة عن نسبة ٥٠% من الانبعاثات. موضحة انه عند ترجمة ذلك اقتصاديا فأن كل ١٠٠٠ اتوبيس كهربائى يوفر ٤٤ مليون دولار تكلفة التلوث البيئى.
جاء ذلك خلال مشاركتها بإحتفالية وزارة الإنتاج الحربى للاعلان عن بدء تفعيل التعاون المشترك بين الوزارة وشركة صناعة وسائل النقل MCV. بحضور المهندس محمد مرسي وزير الدولة للإنتاج الحربي واللواء محمود شعراوى وزير التنمية المحلية، والاستاذ هشام توفيق وزير قطاع الأعمال العام والأستاذة نيفين جامع وزيرة التجارة والصناعة، واللواء خالد عبد العال محافظ القاهرة،ورؤساء هيئتى النقل العام بالقاهرة والإسكندرية، والمهندس كريم غبور رئيس مجلس إدارة شركة صناعة وسائل النقل MCV.
وأكدت وزيرة البيئة على ضرورة أن يتماشى المشروع مع المعايير البيئية العالمية خاصة فيما يتعلق بالأنبعاثات الضارة الناتجة عن الوقود التقليدى، مضيفة أن دمج البعد البيئي فى المشروعات التنموية يعد أكبر تحدى.مضيفة أن هذا الحدث يتواكب مع إستراتيجية وزارة البيئة والتى تعتمد على تشجيع وسائل النقل المستدام، وهو المصطلح الذي يشير إلى أي وسيلة نقل ذات تأثير منخفض على البيئة.وقد بدءت الوزارة ذلك منذ سنوات عديدة سواء من خلال تشجيع العودة لاستخدام الدراجات ووسائل النقل العام، أو التوجه نحو النقل الكهربي خاصة مع التقدم المتسارع فيه عالميا. وهو ما سيساعد بدوره على تحسين جودة الهواء والتخفيف من آثار تغير المناخ والحفاظ على التنوع البيولوجي والبيئة.
وزيرة البيئة: كل ألف أتوبيس كهربائي يوفر 44 مليون دولار تكلفة التلوث
وزيرة البيئة: كل ألف أتوبيس كهربائي يوفر 44 مليون دولار تكلفة التلوث
وزيرة البيئة: كل ألف أتوبيس كهربائي يوفر 44 مليون دولار تكلفة التلوث
وزيرة البيئة: كل ألف أتوبيس كهربائي يوفر 44 مليون دولار تكلفة التلوث
وزيرة البيئة: كل ألف أتوبيس كهربائي يوفر 44 مليون دولار تكلفة التلوث
وزيرة البيئة: كل ألف أتوبيس كهربائي يوفر 44 مليون دولار تكلفة التلوث
وزيرة البيئة: كل ألف أتوبيس كهربائي يوفر 44 مليون دولار تكلفة التلوث
وزيرة البيئة: كل ألف أتوبيس كهربائي يوفر 44 مليون دولار تكلفة التلوث

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