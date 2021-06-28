محافظ الشرقية يُكرم مديرة مركز التنمية الثقافية والتكنولوجية بالديوان العام





كرم الأستاذ الدكتور ممدوح غراب محافظ الشرقية الأستاذة مديحة سيف الدين مديرة مركز التنمية الثقافية والتكنولوجية بالديوان العام، بمنحها شعار المحافظة وشهادة تقدير لبلوغها السن القانوني للمعاش، وتقديرًا لما قدمته من جهد وأداء متميز خلال فترة عملها بالمركز ساهم في تطوير جودة الخدمات المقدمة للمواطنين.



جاء ذلك خلال ترأسه اجتماع المجلس التنفيذي بحضور الدكتور أحمد عبد المعطي والمهندسة لبنى عبد العزيز نائبي المحافظ، والمهندس محمد الصافي السكرتير العام المساعد واللواء السعيد عبد المعطي الخبير الوطني للتنمية المحلية والمستشار العسكري للمحافظة، ومديري المديريات الخدمية والهيئات ورؤساء المراكز والمدن والأحياء، ومديري الإدارات النوعية، وذلك بقاعة الاجتماعات بالديوان العام.



أشاد المحافظ بمجهودات مركز التنمية الثقافية والتكنولوجية وما يقدمه من أنشطة متنوعة كتعلم اللغة الإنجليزية وتقديم دورات للتنمية البشرية والـ ICDLوالحاسب الآلي وتكنولوجيا المعلومات ساهمت في تحسين مستوى آداء العاملين بالجهاز الإداري.



ومن جانبها أعربت الأستاذة مديحة سيف الدين مديرة مركز التنمية الثقافية والتكنولوجية بالديوان العام عن إمتنانها وشكرها لمحافظ الشرقية، مؤكده أن تكريمها اليوم بحضور أعضاء المجلس التنفيذي جاء لإرسال رسالة مفادها أن التكريم لكل من أعطى وتفاني وأخلص في عمله، متمنيه لمحافظ الشرقية ولأعضاء المجلس التنفيذي مزيدًا من العطاء والعمل لإستكمال مسيرة التنمية، وإنجاز كافة المشروعات الجاري تنفيذها بنطاق المحافظة للإرتقاء بمستوى الخدمات المقدمة للمواطنين.



