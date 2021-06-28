ماكس فيرستابن يتوج بجائزة سباق النمسا في فورمولا 1

شهدت ثامن جولات بطولة العالم للسيارات فوروملا 1 والتي أقيمت على حلبة ريد بول النمساوية منافسة من العيار الثقيل بين فريق ريد بوول بالإضافة إلى فريق مرسيدي بدءًا من التجارب الحرة.





حيث تمكن فيرستابن من تأكيد أحقيته في الفوز بالجولة الأمر الذي عزز من صدارته لبطولة العالم للسائقين بصورة مؤقتة وذلك على حساب هاميلتون من مرسيدس.





في الوقت الذي أكد فيه سيرجيو بيريز من فريق ريد بول أيضًأ قدرته التنافسية التي يؤازر بها فيرستابن والذي حاول أن يضغط على بوتاس من فريق مرسيدس الأمر الذي عزز من صدارة الفريق لبطولة الصانعين.





يُذكر أن السباق شهد أداء متميز لفريق فيراري مع المتسابقين لوكلير وساينز على التوالي بعد أن شهد الفريق من إخفاقات خلال السباقات الماضية.