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مقبرة «سن نـﭼـم» في محاضرة تفاعلية بمكتبة الإسكندرية

الإثنين 28/يونيو/2021 - 03:33 م
بوابة الفجر
دينا حسن- محمد رجب
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تنظم مكتبة الإسكندرية من خلال متحف الآثار ومركز زاهي حواس للمصريات، بالتعاون مع قسم الآثار والحضارة التابع لكلية الآداب بجامعة حلوان، محاضرة بعنوان مقبرة «سن نـﭼـم»، يُلقيها الدكتور أحمد يونس محمد؛ مدرس المصريات بقسم الآثار والحضارة التابع لكلية الآداب بجامعة حلوان، وذلك يوم الأربعاء الموافق 30 يونية 2021، في تمام الساعة السابعة والنصف مساءً، عبر صفحة متحف الآثار على فيسبوك «Bibliotheca Alexandrina Antiquities Museum».
تلقي المحاضرة الضوء على مقبرة طيبية في منطقة دير المدينة على الضفة الغربية بطيبة، إذ تنتمي لخادم في دار الحق يُدعى "سن نـﭼـم"، والذي عاش في عهدي كل من الملك "سيتي الأول" والملك "رمسيس الثاني"، واسمه يعنى "الأخ الجميل أو اللطيف". وقد تم اكتشاف المقبرة على يد ماسبيرو، وقام بنشرها برويير عام 1959.

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