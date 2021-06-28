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تراجع هامشي بمؤشر سوق الأسهم السعودية في ختام التعاملات

الإثنين 28/يونيو/2021 - 03:30 م
سوق الأسهم السعودية
سوق الأسهم السعودية
نيفين سمير
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أنهي سوق الأسهم السعودية جلسة اليوم على هبوط بسيط وسط تباين في أداء الأسهم القيادية ، وأغلق المؤشر العام عند مستوى 10957 نقطة حيث فقد نحو 9 نقاط أو مايعادل 0.09 %،  فيما بلغت السيولة المتداولة 12.6 مليار ريال، وتأتي السيولة عبر تداول 373 مليون سهم.


إلى ذلك، صعدت أسهم 96 شركة خلال جلسة اليوم، تصدرها أسهم الخليجية العامة بمكاسب بالحد الأعلى ليغلق السهم عند مستوى 33 ريال.

ايضا سجلت أسهم  الوطنية للتعليم مكاسب بلغت 7 في المائة، ثم أسهم كل من شاكر واتحاد الخليج الأهلية وعذيب بارتفاعات تجاوزت 5 في المائة.

قابل ذلك تراجع أسهم 96 شركات تصدرها أسهم أسترا الصناعية تلاه أسهم أنعام القابضة.

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