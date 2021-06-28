محافظ الشرقية يؤكد الاستعداد الجيد لاستقبال امتحانات الثانوية العامة









أكد الدكتور ممدوح غراب محافظ الشرقية على الأستاذ رمضان عبد الحميد وكيل أول وزارة التربية والتعليم بالتنسيق مع الدكتور هشام مسعود وكيل وزارة الصحة والدكتور جمال سلامة مدير فرع هيئة التامين الصحي بالشرقية ورؤساء المراكز والمدن والأحياء والإستعداد الجيد لإستقبال إمتحانات الثانوية العامة للعام الدراسي 2020 2021 م والتي من المقرر أن تنطلق يوم السبت الموافق 10 يوليه القادم وتستمر حتى 3 أغسطس 2021 وذلك باتباع كافة الإجراءات الإحترازية والوقائية لمواجهة الأمراض والأوبئة وتوفير بيئة مناسبة للطلاب لإجراء الإمتحانات بسهولة ويسر.



جاء ذلك خلال ترأسه إجتماع المجلس التنفيذي، بحضور الدكتور أحمد عبد المعطي والمهندسة لبنى عبد العزيز نائبي المحافظ، والمهندس محمد الصافي السكرتير العام المساعد واللواء السعيد عبد المعطي الخبير الوطني للتنمية المحلية والمستشار العسكري للمحافظة، ومديري المديريات الخدمية والهيئات ورؤساء المراكز والمدن والأحياء، ومديري الإدارات النوعية، وذلك بقاعة الاجتماعات بالديوان العام.



كلف محافظ الشرقية رؤساء المراكز والمدن والأحياء بعقد إجتماع تنسيقي مع مديري الإدارات التعليمية ومسئولي قطاعات (الكهرباء – المياه – الإسعاف) لوضع خطة عمل إستعدادا ً لإستقبال إمتحانات الثانوية العامة من خلال معاينة اللجان على الطبيعة والتنسيق مع قوات الأمن لتأمين اللجان من الداخل والخارج والتأكد من جاهزيتها من حيث الإضاءة الكافية والمراوح والمبردات للتغلب على حرارة الجو وتوفير المناخ المناسب للطلاب لأداء الإمتحان بسهولة ويسر، وكذلك التأكد من توفير مصدر بديل للكهرباء تفاديا ً لإنقطاعها في أي وقت حتى لا تؤثر على العملية الإمتحانية، مطالبًا بإعداد تقرير للعرض عليه لتحديد المسؤوليات ولضمان خروج الإمتحانات بصورة مشرفة ومرضية.



كما وجه المحافظ رؤساء المراكز والمدن والاحياء بالتنسيق مع مسؤولي المنطقة الازهرية لمتابعة امتحانات الثانوية الازهرية والعمل على تذليل كافة العقبات لضمان انتظام سير الامتحانات الازهرية علي الوجه الأمثل.



ناشد محافظ الشرقية أولياء أمور طلاب الثانوية العامة عدم التواجد بمحيط اللجان الامتحانية، والحد من أي تجمعات أمام المدارس، حرصًا على الصحة العامة وتوفير مناخ هادئ لأبنائهم



ومن جانبه أكد الأستاذ رمضان عبد الحميد وكيل أول وزارة التربية والتعليم أن المديرية قامت بالتنسيق مع مديريتي الأمن والصحة وهيئة التأمين الصحي ورؤساء المراكز والمدن والأحياء لاستقبال امتحانات الثانوية العامة والتأكد من جاهزية اللجان الامتحانية لافتا الي أنه من المقرر أن يؤدي 45 ألف طالب وطالبة الامتحانات أمام 162 لجنة موزعة علي مستوي 19 إدارة تعليمية بمختلف مراكز ومدن المحافظة.



أشار وكيل أول وزارة التربية والتعليم إلى أنه جاري الإنتهاء من تركيب بوابات التعقيم وإجراء أعمال التطهير لمواجهة الأمراض والأوبئة والحفاظ علي صحة وسلامة الجميع، وكذا تركيب كاميرات مراقبه داخل المدارس لإحكام الرقابة والسيطرة على ما يدور داخل اللجان والمتابعة الجيدة لسير إنتظام الإمتحانات.